Деруни з цибулі – це зовсім не та страва, досвід приготування якої є у кожної господині. А дарма: цей смачний перекус коштує копійки, а мороки з ним точно не буде.

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Рецепт дерунів з цибулі

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 500 грамів цибулі;

– 2 яйця;

– 100 грамів манки;

– 400 мілілітрів томатного соку;

– 2 зубчики часнику;

– 80 – 100 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо у велику миску. Туди ж продавлюємо часник та додаємо яйця. Солимо і перчимо, додаємо манку та добре перемішуємо. Накриваємо кришкою та відставляємо на 10 хвилин, манка повинна набрякнути. Формуємо деруни та смажимо на добре розігрітій пательні на середньому вогні до золотистого кольору. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Подаємо зі сметаною.

Смачного!

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