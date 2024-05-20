За копійки і без клопоту: з якого оригінального інгредієнта можна зробити деруни
20 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:radiotrek
Зазвичай деруни пов'язують з картоплею, але є й інші опції. Виявляється, цей смаколик української кухні можна приготувати і з цибулі!
Деруни з цибулі – це зовсім не та страва, досвід приготування якої є у кожної господині. А дарма: цей смачний перекус коштує копійки, а мороки з ним точно не буде.
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Рецепт дерунів з цибулі
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів цибулі;
– 2 яйця;
– 100 грамів манки;
– 400 мілілітрів томатного соку;
– 2 зубчики часнику;
– 80 – 100 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо у велику миску. Туди ж продавлюємо часник та додаємо яйця.
- Солимо і перчимо, додаємо манку та добре перемішуємо.
- Накриваємо кришкою та відставляємо на 10 хвилин, манка повинна набрякнути.
- Формуємо деруни та смажимо на добре розігрітій пательні на середньому вогні до золотистого кольору.
- Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подаємо зі сметаною.
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