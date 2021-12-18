Мусить бути на столі: грибний соус, який смакуватиме з будь-якою стравою

Гриби – дуже популярний продукт святкових приготувань. Особливою любов'ю покупців користуються шампіньйони.

Важко придумати страву, якій би не пасував ніжний соус з шампіньйонів. Його дуже легко готувати, а смак заворожить кожного.

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Легкі інгредієнти, декілька простих маніпуляцій – і ви захочете готувати соус постійно.

Рецепт соусу з шампіньйонів

Час: 1 година

Порцій: 4

Незамінний продукт / Фото Pinxabay

Інгредієнти

вершкове масло – 100 грам;

свіжі шампіньйони – 300 грам;

2 цибулини;

300 мілілітрів води;

сіль та перець – за смаком;

духмяний перець та лавровий лист;

200 мілілітрів молока;

3 столові ложки борошна.

Приготування

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками та кладемо разом з маслом у каструлю з товстим дном. Тушкуємо 5 хвилин. Шампіньйони нарізаємо слайсами. Додаємо їх до цибулі та перчимо страву. Тушкуємо 10 хвилин. Вливаємо воду та додаємо лавровий лист. Доводимо до кипіння та готуємо 15 хвилин. У процесі готуємо підбивку. Додаємо до молока борошно та розмішуємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо підбивку до грибів. Солимо та перчимо за смаком. Накриваємо соус кришкою та доводимо до кипіння на маленькому вогні. Потім вмикаємо середній вогонь та готуємо 10 хвилин. Подаємо соус до будь-якого гарніру. Перед вживанням добре розігріваємо його.

Смачного!