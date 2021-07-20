Як "шоколадний майонез" став популярним десертом: історія створення мусового торта

Мусові торти та інші десерти стали популярними в Україні недавно. Їх можна замовити на святкування весілля чи дня народження, або поласувати у кондитерській. Переважно мусові торти покривають вишуканим велюром або дзеркальною глазур'ю.

Мус – винахід французів, а в перекладі він означає "піна".

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Історія мусового торта

Історія цієї страви розпочалася вкінці XIX століття. У ті часи французькі шеф-кухарі називали мусом збиті рибні або овочеві закуски на желатині.



Мусовий торт покритий дзеркальною глазур'ю / Фото Пінтерест

Цікаво, що кондитерський мус винайшов не кухар, а художник-гурман Анрі Тулуз-Лотрек. Чоловік вирішив з'єднати збиті яєчні білки з шоколадом та назвав крем "шоколадний майонез". Згодом його перейменували в мус.



Мусовий торт, покритий велюром / Фото кондитерська Лулу

У 1977 році в Нью-Йорку винайшли мус на основі білого шоколаду.

Кондитери добре попрацювали та експериментували з мусом: додавали цукор, замінювали білки на вершки, яєчні жовтки та вершкове масло. А от де та ким вперше приготували мусовий торт – досі невідомо.

Мусовий торт сьогодні

Сучасний мусовий торт може бути повітряним та легким, або вершковим та стабільним. В основі мусу – вершки або меренга та желатин. До цих інгредієнтів додають шоколад, каву, карамель, фруктові або ягідні пюре, молоко, горіхову пасту або кокосове молоко.



Мусовий торт в розрізі / Фото Гурман

Мусовий торт зазвичай складається з кількох шарів: спочатку готують основу – бісквіт, далі – мус із різними смаками, кремами, конфі, компоте, кюлі та покриття десерту дзеркальною глазур'ю або шоколадним велюром.

Додатково можна приготувати крамбл або хрумкий шар для торта. В результаті виходить яскравий та вишуканий смачний мусовий торт.