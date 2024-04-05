Рідні проситимуть ще: найпростіший рецепт ідеальної м'ясної солянки
5 квітня 2024, 11:33Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо в холодильнику залишилась ковбаса та шинка, приготуйте солянку. Що більше буде різних м'ясних інгредієнтів, то кращою стане страва.
Більшість інгредієнтів солоні, тому радимо це пам'ятати, аби не пересолити. Продукти розраховані на 3 – 3,5 літри води.
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Рецепт збірної солянки
- Час: 1 година
- Порцій: 5
– 300 грамів свинини;
– 300 грамів телятини;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 3 картоплини;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 200 грамів мисливських ковбасок;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 3 мариновані огірки;
– сіль, перець до смаку.
Додатково:
– лимон;
– маслини;
– зелень.
Приготування:
- Відваріть м'ясо до готовності, після чого наріжте його кубиком. Бульйон за потреби процідіть.
- Картоплю та огірки наріжте кубиком, а моркву та цибулю подрібніть. Ковбасу та шинку теж наріжте кубиком.
- До бульйону додайте картоплю та відваріть її до готовності. Тим часом на олії обсмажте цибулю до м'якості, додайте моркву та готуйте ще декілька хвилин.
- До засмажки додайте ковбасу, шинку, томатну пасту та готуйте, помішуючи, декілька хвилин. Перекладіть в каструлю. Туди ж додайте зварене м'ясо.
- Обсмажте огірки декілька хвилин і теж додайте до каструлі. Готуйте ще декілька хвилин.
- Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15 – 20 хвилин. При подачі в тарілку додайте зелень, нарізані маслини та лимон.