Рідні проситимуть ще: найпростіший рецепт ідеальної м'ясної солянки

5 квітня 2024, 11:33
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Якщо в холодильнику залишилась ковбаса та шинка, приготуйте солянку. Що більше буде різних м'ясних інгредієнтів, то кращою стане страва.

Більшість інгредієнтів солоні, тому радимо це пам'ятати, аби не пересолити. Продукти розраховані на 3 – 3,5 літри води.

Варто спробувати 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт збірної солянки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 300 грамів свинини;
– 300 грамів телятини;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 3 картоплини;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 200 грамів мисливських ковбасок;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 3 мариновані огірки;
– сіль, перець до смаку.
Додатково:
– лимон;
– маслини;
– зелень.

Приготування:

  1. Відваріть м'ясо до готовності, після чого наріжте його кубиком. Бульйон за потреби процідіть.
  2. Картоплю та огірки наріжте кубиком, а моркву та цибулю подрібніть. Ковбасу та шинку теж наріжте кубиком.
  3. До бульйону додайте картоплю та відваріть її до готовності. Тим часом на олії обсмажте цибулю до м'якості, додайте моркву та готуйте ще декілька хвилин.
  4. До засмажки додайте ковбасу, шинку, томатну пасту та готуйте, помішуючи, декілька хвилин. Перекладіть в каструлю. Туди ж додайте зварене м'ясо.
  5. Обсмажте огірки декілька хвилин і теж додайте до каструлі. Готуйте ще декілька хвилин.
  6. Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15 – 20 хвилин. При подачі в тарілку додайте зелень, нарізані маслини та лимон.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати буцики. Ця старовинна українська страва точно сподобається багатьом.
Автор: Ольга Котів