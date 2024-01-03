З того, що знайдеться в холодильнику: простий рецепт насиченої м'ясної солянки
Джерело:Shuba
Солянка — це ситний та ароматний суп, який часто готують з продуктів, які можна знайти в кожного в холодильнику. Він має особливу популярність в період свят, коли постійно лишаються м'ясні нарізки.
Солянка широко відома та популярна в українській, польській і багатьох інших кухнях. У неї немає канонічного рецепта, а от видів є багато.
Хтось готує цей суп з м'ясом, а хтось – з грибами або рибою. Для кислинки використовують не лише маслини та солоні огірки, а ще й каперси, мариновані гриби та квашені помідори.
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Рецепт класичної м'ясної солянки
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів свинини;
– 5 картоплин;
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 250 грамів копченої курячої грудки;
– 3 мисливські ковбаски;
– 100 грамів маслин без кісточки;
– 5 солоних огірків;
– 3 цибулини;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 100 мілілітрів огіркового розсолу;
– 3 столові ложки олії;
– 1 лимон;
– сметана;
– 1 столова ложка солі;
– 2 лаврові листки;
– спеції до смаку;
– 20 грамів зелені.
Приготування:
- М'ясо свинини залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть на легкому вогні до готовності. На це орієнтовно потрібно 50 – 60 хвилин.
- Цибулю почистьте, наріжте шматочками й обсмажте на олії до прозорості.
- Своєю чергою, ковбасу та копчену курку наріжте квадратиками, а мисливські ковбаски – кружальцями. Покладіть нарізані інгредієнти в пательню до цибулі й смажте 2 хвилини, помішуючи.
- Огірки наріжте брусочками, теж додайте на пательню, перемішайте й смажте ще 2 хвилини.
- З бульйону дістаньте м'ясо. Сам бульйон процідіть і покладіть в нього нарізану кубиками картоплю. Варіть 20 хвилин до готовності.
- В засмажку додайте томатну пасту, склянку води, перемішайте й тушкуйте 5 хвилин.
- Зварене м'ясо наріжте брусочками, а маслини – кружальцями. Покладіть в каструлю м'ясо, оливки, ковбасну засмажку та налийте розсіл. Накрийте кришкою та проваріть кілька хвилин.
- В кінці додайте подрібнену зелень. Розлийте суп по тарілках та покладіть по кружальцю лимона. Подавайте зі сметаною.