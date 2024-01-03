З того, що знайдеться в холодильнику: простий рецепт насиченої м'ясної солянки

Солянка — це ситний та ароматний суп, який часто готують з продуктів, які можна знайти в кожного в холодильнику. Він має особливу популярність в період свят, коли постійно лишаються м'ясні нарізки.

Солянка широко відома та популярна в українській, польській і багатьох інших кухнях. У неї немає канонічного рецепта, а от видів є багато.

Хтось готує цей суп з м'ясом, а хтось – з грибами або рибою. Для кислинки використовують не лише маслини та солоні огірки, а ще й каперси, мариновані гриби та квашені помідори.

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Рецепт класичної м'ясної солянки

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів свинини;

– 5 картоплин;

– 200 грамів копченої ковбаси;

– 250 грамів копченої курячої грудки;

– 3 мисливські ковбаски;

– 100 грамів маслин без кісточки;

– 5 солоних огірків;

– 3 цибулини;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– 100 мілілітрів огіркового розсолу;

– 3 столові ложки олії;

– 1 лимон;

– сметана;

– 1 столова ложка солі;

– 2 лаврові листки;

– спеції до смаку;

– 20 грамів зелені.

Приготування:

М'ясо свинини залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть на легкому вогні до готовності. На це орієнтовно потрібно 50 – 60 хвилин. Цибулю почистьте, наріжте шматочками й обсмажте на олії до прозорості. Своєю чергою, ковбасу та копчену курку наріжте квадратиками, а мисливські ковбаски – кружальцями. Покладіть нарізані інгредієнти в пательню до цибулі й смажте 2 хвилини, помішуючи. Огірки наріжте брусочками, теж додайте на пательню, перемішайте й смажте ще 2 хвилини. З бульйону дістаньте м'ясо. Сам бульйон процідіть і покладіть в нього нарізану кубиками картоплю. Варіть 20 хвилин до готовності. В засмажку додайте томатну пасту, склянку води, перемішайте й тушкуйте 5 хвилин. Зварене м'ясо наріжте брусочками, а маслини – кружальцями. Покладіть в каструлю м'ясо, оливки, ковбасну засмажку та налийте розсіл. Накрийте кришкою та проваріть кілька хвилин. В кінці додайте подрібнену зелень. Розлийте суп по тарілках та покладіть по кружальцю лимона. Подавайте зі сметаною.