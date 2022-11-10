М'ясна солянка – страва на всі випадки життя
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Щоб ситно поїсти та зігрітися взимку – обов'язково приготуйте м'ясну солянку за рецептом шеф-кухаря Валентини Саєнко.
Солянка – це наваристий, ситний, густий суп з різноманітним м'ясом, оливками та лимоном. Також цей суп називають ще "похмільним", а все через його жирність.
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Всі ми знаємо, що в радянські часи було заведено готувати так, щоб не було вільного місця на столі. І потім це доїдати ще декілька днів поспіль. Винахідливі господині на наступний день після свята, всі ці ковбасні нарізки нарізали на смачний суп – солянку.
Рецепт м'ясної солянки
- Час: 3 години
- Порції: 5 літрів
– 1 кілограм 200 грамів телячих ребер або курятини;
– 600 грамів ковбаси та копченостей;
– 200 грамів квашених огірків;
– 100 грамів оливок без кісточок;
– 50 грамів каперсів;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 середня морква;
– 2 штуки болгарського перцю;
– 10 грамів перцю чилі;
– 5 – 7 зубчиків часнику;
– 400 грамів томатів у власному соку;
– чорний мелений перець;
– копчена мелена паприка;
– лавровий лист;
– лимон;
– сметана.
Приготування:
- Залийте м'ясо холодною водою, дайте закипіти та злийте воду. Промийте м'ясо та знову залийте чистою водою. Доведіть його до кипіння вдруге та варіть понад годину.
- Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на мілку тертку. Болгарські перці очистіть, наріжте та помістіть в блендер. До перців додайте часник, томати, перець чилі. Перебийте їх в соус. Якщо у Вас вдома є гарна домашня аджика, то цей пункт можна пропустити й просто взяти аджику.
М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Всі ковбаси наріжте кубиками. Можна обрати мисливські сосиски, салямі, копчену курку, бастурму.
- Цибулю обсмажте з морквою, через декілька хвилин додайте копчене м’ясо. Ретельно обсмажте все 5 хвилин. Слідом додайте порізані кубиками солоні огірки. Смажте ще 2 – 3 хвилини і залийте томатним соусом.
- Якщо ви обрали для солянки не ребра, дістаньте м’ясо і теж наріжте його кубиком. Відправте його назад в бульйон. Далі до бульйону додайте засмажку. Слідом нарізані оливки та каперси.
- Солянку не потрібно солити, достатньо додати розсіл з огірків та каперсів. Доведіть суп до смаку та висипте копчену паприку.
М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Подайте солянку до столу зі сметаною та шматочком лимона.
Смачного!