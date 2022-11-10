М'ясна солянка – страва на всі випадки життя

Щоб ситно поїсти та зігрітися взимку – обов'язково приготуйте м'ясну солянку за рецептом шеф-кухаря Валентини Саєнко.

Солянка – це наваристий, ситний, густий суп з різноманітним м'ясом, оливками та лимоном. Також цей суп називають ще "похмільним", а все через його жирність.

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Всі ми знаємо, що в радянські часи було заведено готувати так, щоб не було вільного місця на столі. І потім це доїдати ще декілька днів поспіль. Винахідливі господині на наступний день після свята, всі ці ковбасні нарізки нарізали на смачний суп – солянку.

Рецепт м'ясної солянки

Час: 3 години

3 години Порції: 5 літрів

– 1 кілограм 200 грамів телячих ребер або курятини;– 600 грамів ковбаси та копченостей;– 200 грамів квашених огірків;– 100 грамів оливок без кісточок;– 50 грамів каперсів;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 середня морква;– 2 штуки болгарського перцю;– 10 грамів перцю чилі;– 5 – 7 зубчиків часнику;– 400 грамів томатів у власному соку;– чорний мелений перець;– копчена мелена паприка;– лавровий лист;– лимон;– сметана.

Приготування:

Залийте м'ясо холодною водою, дайте закипіти та злийте воду. Промийте м'ясо та знову залийте чистою водою. Доведіть його до кипіння вдруге та варіть понад годину.

Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на мілку тертку. Болгарські перці очистіть, наріжте та помістіть в блендер. До перців додайте часник, томати, перець чилі. Перебийте їх в соус. Якщо у Вас вдома є гарна домашня аджика, то цей пункт можна пропустити й просто взяти аджику.



М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Всі ковбаси наріжте кубиками. Можна обрати мисливські сосиски, салямі, копчену курку, бастурму.

Цибулю обсмажте з морквою, через декілька хвилин додайте копчене м’ясо. Ретельно обсмажте все 5 хвилин. Слідом додайте порізані кубиками солоні огірки. Смажте ще 2 – 3 хвилини і залийте томатним соусом.

Якщо ви обрали для солянки не ребра, дістаньте м’ясо і теж наріжте його кубиком. Відправте його назад в бульйон. Далі до бульйону додайте засмажку. Слідом нарізані оливки та каперси.

Солянку не потрібно солити, достатньо додати розсіл з огірків та каперсів. Доведіть суп до смаку та висипте копчену паприку.



М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Подайте солянку до столу зі сметаною та шматочком лимона.

Смачного!