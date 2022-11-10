М'ясна солянка – страва на всі випадки життя

10 листопада 2022 , 08:50
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Щоб ситно поїсти та зігрітися взимку – обов'язково приготуйте м'ясну солянку за рецептом шеф-кухаря Валентини Саєнко.

Солянка – це наваристий, ситний, густий суп з різноманітним м'ясом, оливками та лимоном. Також цей суп називають ще "похмільним", а все через його жирність.

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Всі ми знаємо, що в радянські часи було заведено готувати так, щоб не було вільного місця на столі. І потім це доїдати ще декілька днів поспіль. Винахідливі господині на наступний день після свята, всі ці ковбасні нарізки нарізали на смачний суп – солянку.

Рецепт м'ясної солянки

  • Час: 3 години
  • Порції: 5 літрів
Інгредієнти:
 – 1 кілограм 200 грамів телячих ребер або курятини;
 – 600 грамів ковбаси та копченостей;
 – 200 грамів квашених огірків;
 – 100 грамів оливок без кісточок;
 – 50 грамів каперсів;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 середня морква;
 – 2 штуки болгарського перцю;
 – 10 грамів перцю чилі;
 – 5 – 7 зубчиків часнику;
 – 400 грамів томатів у власному соку;
 – чорний мелений перець;
 – копчена мелена паприка;
 – лавровий лист;
 – лимон;
 – сметана.

Приготування:

  • Залийте м'ясо холодною водою, дайте закипіти та злийте воду. Промийте м'ясо та знову залийте чистою водою. Доведіть його до кипіння вдруге та варіть понад годину.
  • Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на мілку тертку. Болгарські перці очистіть, наріжте та помістіть в блендер. До перців додайте часник, томати, перець чилі. Перебийте їх в соус. Якщо у Вас вдома є гарна домашня аджика, то цей пункт можна пропустити й просто взяти аджику.


М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Всі ковбаси наріжте кубиками. Можна обрати мисливські сосиски, салямі, копчену курку, бастурму.
  • Цибулю обсмажте з морквою, через декілька хвилин додайте копчене м’ясо. Ретельно обсмажте все 5 хвилин. Слідом додайте порізані кубиками солоні огірки. Смажте ще 2 – 3 хвилини і залийте томатним соусом.
  • Якщо ви обрали для солянки не ребра, дістаньте м’ясо і теж наріжте його кубиком. Відправте його назад в бульйон. Далі до бульйону додайте засмажку. Слідом нарізані оливки та каперси.
  • Солянку не потрібно солити, достатньо додати розсіл з огірків та каперсів. Доведіть суп до смаку та висипте копчену паприку.


М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Подайте солянку до столу зі сметаною та шматочком лимона.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак