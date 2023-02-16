М'ясний пиріг з картоплею: страва для всієї родини

Якщо ви, як і ми обожнюєте ситні страви з картоплею та м'ясо, радимо приготувати цей пиріг.

М'ясний пиріг з картоплею – ситна страва, без перебільшення для всієї сім'ї. Тільки уявіть соковиту м'ясну начинку, з м'якою картоплею і все це у хрумкому тісті.

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А рецептом поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська. Дівчина додала, що це одна з улюблених страв її рідних, адже вона готує їм не тільки десерти.

Рецепт м'ясного пирога з картоплею

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 8

– 200 грамів молока;– 10 грамів цукру;– 5 грамів солі;– 360 грамів борошна;– 5 грамів швидкорозчинних дріжджів;– 30 грамів соняшникової олії.– 1 жовток;– 10 грамів молока.

Приготування:

Змішуємо молоко з цукром, додаємо борошно з дріжджами та сіллю. Замішуємо тісто. Додаємо олію, знову вимішуємо.

Залишаємо тісто на одну годину в теплому місці під плівкою, або рушником.

Розділяємо тісто на дві частини, одна має бути трохи більшою за іншу. Змащуємо стіл та скалку олією, розкачуємо тісто.

Як приготувати м'ясну начинку

– 500 грамів відвареної картоплі;– 500 грамів яловичого фаршу;– 3 цибулі;– сіль;– чорний мелений перець;– олія для смаження.

Приготування:

Обсмажуємо на олії нарізану кубиками цибулю, потім додаємо фарш, сіль, перець.

Нарізаємо невеликими шматочками відварену картоплю, з'єднуємо з обсмаженим фаршем. Використовуємо начинку, коли вона охолоне.

Викладаємо начинку, накриваємо іншим пластом тіста, скріплюємо краї. По центру робимо отвір.

Накриваємо пиріг рушником або плівкою, залишаємо на 30 хвилин. Змащуємо все тісто жовтком з молоком.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо пиріг 30 хвилин.

Дістаємо з духовки та знову накриваємо рушником, залишаємо на 15 хвилин.

Смачного!