Спробуйте приготувати домашню шинку. Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як це зробити.
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Рецепт домашньої шинки
- Час: 1 година 30 хвилин + 2 години на відпочинок м'яса
- Порцій: 8
Приготування:
- Перебийте в блендері куряче філе. Стегно та гриби наріжте шматочками. У суміш додайте всі спеції до смаку, фісташки або горішки, а також влийте вершки або бульйон. Гарно перемішайте
- Поставте суміш в холодильник на 2 години, а краще на ніч. Після цього викладіть фарш на плівку для запікання. Сформуйте ковбаску та зв'яжіть.
- Варіть 1 годину на повільному вогні або випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці теж 1 годину.