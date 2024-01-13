Цей рецепт стане вашим улюбленим: готуємо м'ясний рулет з лаваша

13 січня 2024, 16:30
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Джерело:

nastya_shemelina9

Щоб приготувати смачний перекус, не потрібно витрачати багато часу. Особливо, якщо у вас є лаваш.

Спробуйте приготувати рулет з фаршем. Він смакуватиме і холодним, і теплим.

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Рецепт рулету з лаваша

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого фаршу;
– 3 лаваші;
– 2 яйця;
– 50 – 70 грамів кисломолочного сиру;
– 1 цибулина;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– половина чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Об'єднайте фарш, подрібнену цибулю, яйця, сметану, сіль, кисломолочний і твердий сири. Поділіть цю масу на 3 частини та викладіть одну з них на лаваш.
  2. Зверху знову покладіть лаваш, начинку, знову лаваш та начинку.
  3. Загорніть рулет. Зверху змастіть жовтком та посипте кунжутом.
  4. Відправте рулет в розігріту до 180 градусів духовку на 55 – 60 хвилин.
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Автор: Ольга Котів