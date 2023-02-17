М'ясний рулет з лаваша і сиру: готуємо на всю сім'ю

17 лютого 2023, 09:54
Читать новость на русском

Джерело:

Микола Люлько

Не охота довго возитися на кухні, але приготувати щось смачне і ситне для всієї сім'ї потрібно? Зверніть увагу на цей рецепт.

М'ясний рулет з лаваша і сиру обовязково повинен бути на вашому столі. Він легкий у приготуванні, надзвичайно ситний та апетитний.

Читайте також Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби вона стала окрасою вашого столу в будні чи свята.

Рецепт м'ясного рулету з лаваша

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 3 лаваші;
 – 100 грамів майонезу;
 – 400 грамів твердого сиру;
 – 800 грамів яловичого фаршу;
 – 3 курячих яйця;
 – 10 грамів солі;
 – чорний мелений перець;
 – 1 чайна ложка сухого часнику;
 – 1 чайна ложка коріандру;
 – 1 чайна ложка меленої паприки;
 – 150 грамів зеленої цибулі;
 – 50 грамів петрушки чи кінзи.

Приготування:

  • До фаршу додаємо яйця та всі спеції, замішуємо його. Лаваш змащуємо майонезом, дуже тонким шаром, накриваємо другим лавашем, також змащуємо майонезом.
  • Посипаємо тертим сиром, потім нарізаною зеленю і накриваємо третім лавашем. Зараз майонезом не змащуємо, розповсюджуємо рівномірно фарш.

  • Закручуємо в рулет, змащуємо його збитим яйцем і відправляємо в духовку на 180 градусів 30 – 35 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак