М'ясний рулет з лаваша і сиру: готуємо на всю сім'ю

Не охота довго возитися на кухні, але приготувати щось смачне і ситне для всієї сім'ї потрібно? Зверніть увагу на цей рецепт.

М'ясний рулет з лаваша і сиру обовязково повинен бути на вашому столі. Він легкий у приготуванні, надзвичайно ситний та апетитний.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби вона стала окрасою вашого столу в будні чи свята.

Рецепт м'ясного рулету з лаваша

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 3 лаваші;– 100 грамів майонезу;– 400 грамів твердого сиру;– 800 грамів яловичого фаршу;– 3 курячих яйця;– 10 грамів солі;– чорний мелений перець;– 1 чайна ложка сухого часнику;– 1 чайна ложка коріандру;– 1 чайна ложка меленої паприки;– 150 грамів зеленої цибулі;– 50 грамів петрушки чи кінзи.

Приготування:

До фаршу додаємо яйця та всі спеції, замішуємо його. Лаваш змащуємо майонезом, дуже тонким шаром, накриваємо другим лавашем, також змащуємо майонезом.

Посипаємо тертим сиром, потім нарізаною зеленю і накриваємо третім лавашем. Зараз майонезом не змащуємо, розповсюджуємо рівномірно фарш.

Закручуємо в рулет, змащуємо його збитим яйцем і відправляємо в духовку на 180 градусів 30 – 35 хвилин.

Смачного!