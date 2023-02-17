М'ясний рулет з лаваша і сиру: готуємо на всю сім'ю
17 лютого 2023, 09:54Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Не охота довго возитися на кухні, але приготувати щось смачне і ситне для всієї сім'ї потрібно? Зверніть увагу на цей рецепт.
М'ясний рулет з лаваша і сиру обовязково повинен бути на вашому столі. Він легкий у приготуванні, надзвичайно ситний та апетитний.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби вона стала окрасою вашого столу в будні чи свята.
Рецепт м'ясного рулету з лаваша
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 3 лаваші;
– 100 грамів майонезу;
– 400 грамів твердого сиру;
– 800 грамів яловичого фаршу;
– 3 курячих яйця;
– 10 грамів солі;
– чорний мелений перець;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 150 грамів зеленої цибулі;
– 50 грамів петрушки чи кінзи.
Приготування:
- До фаршу додаємо яйця та всі спеції, замішуємо його. Лаваш змащуємо майонезом, дуже тонким шаром, накриваємо другим лавашем, також змащуємо майонезом.
- Посипаємо тертим сиром, потім нарізаною зеленю і накриваємо третім лавашем. Зараз майонезом не змащуємо, розповсюджуємо рівномірно фарш.
- Закручуємо в рулет, змащуємо його збитим яйцем і відправляємо в духовку на 180 градусів 30 – 35 хвилин.
Смачного!