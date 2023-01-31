Варене м'ясо не для всіх є улюбленою стравою, тож після приготування бульйону виникає запитання, що можна з ним зробити. На щастя, тут так багато варіантів, що кожен точно зможе знайти той, який припаде йому до смаку. Єдине, що може вас обмежити – лише фантазія.

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Що приготувати з м'яса, на якому варився бульйон

Одна з найлегших опцій для цього продукту – котлети. Трішки спецій, хліба, яйце, і зовсім скоро на столі опиниться свіжа смачна страва.

Універсальний продукт / Фото Cookery

Якщо ви полюбляєте паштети, то кращої основи для страви просто неможливо знайти. Можливо, з одного приготування бульйону м'яса буде замало, тоді краще його заморозити та дочекатися наступного разу.

У разі потреби приготувати щось нашвидкоруч можна зварити макарони, додати до них готове м'ясо та трішки обсмажити, додавши улюблені спеції. Також сюди пасуватиме будь-який соус.

Є варіант і для тих, хто полюбляє дієтичні вечері. Листя салату, помідор, варене м'ясо та трішки сиру – і чудова дієтична їжа вже готова.