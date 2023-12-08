Забудете про котлети та відбивні: приготуйте м'ясо по-французьки – гості будуть вражені

М'ясо по-французьки – не страва французької кухні. Попри це, воно стало справжнім улюбленцем серед українських господинь.

Плутанина виникла через те, що колись француз дійсно приготував схожу страву – телятину, запечену з картоплею і грибами під соусом бешамель. Проте пізніше економні та винахідливі господині замінили екзотичний бешамель на звичний майонез – вийшло нічим не гірше.

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М'ясо по-французьки – покроковий рецепт

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм свинини;– 8 картоплин;– 4 цибулини;– 200 грамів твердого сиру;– 60 грамів масла;– сіль та чорний мелений перець до смаку;– майонез 72% до смаку.

Приготування:

Змастіть форму для запікання вершковим маслом і трохи посоліть. Помиту картоплю у шкірці покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 10 хвилин. Потім обсушіть її та почистьте. Наріжте картоплю кружальцями завтовшки 1 сантиметр і викладіть на дно форми. М'ясо наріжте поперек волокон шматками завтовшки 1,5 сантиметра, відбийте кулінарним молотком м'ясо, посоліть і поперчіть. Покладіть м'ясо поверх картоплі. Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Покладіть її разом з маслом на м'ясо. Полийте суміш з картоплі, м'яса та цибулі майонезом і поставте в розігріту до 176 градусів духовку на 45 хвилин. Після цього посипте страву тертим сиром і поверніть форму в духовку ще на 10 хвилин.