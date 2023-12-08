Забудете про котлети та відбивні: приготуйте м'ясо по-французьки – гості будуть вражені
8 грудня 2023, 17:18Читать новость на русском
Джерело:Shuba
М'ясо по-французьки – не страва французької кухні. Попри це, воно стало справжнім улюбленцем серед українських господинь.
Плутанина виникла через те, що колись француз дійсно приготував схожу страву – телятину, запечену з картоплею і грибами під соусом бешамель. Проте пізніше економні та винахідливі господині замінили екзотичний бешамель на звичний майонез – вийшло нічим не гірше.
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М'ясо по-французьки – покроковий рецепт
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм свинини;
– 8 картоплин;
– 4 цибулини;
– 200 грамів твердого сиру;
– 60 грамів масла;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– майонез 72% до смаку.
Приготування:
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом і трохи посоліть.
- Помиту картоплю у шкірці покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 10 хвилин. Потім обсушіть її та почистьте.
- Наріжте картоплю кружальцями завтовшки 1 сантиметр і викладіть на дно форми.
- М'ясо наріжте поперек волокон шматками завтовшки 1,5 сантиметра, відбийте кулінарним молотком м'ясо, посоліть і поперчіть. Покладіть м'ясо поверх картоплі.
- Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Покладіть її разом з маслом на м'ясо.
- Полийте суміш з картоплі, м'яса та цибулі майонезом і поставте в розігріту до 176 градусів духовку на 45 хвилин.
- Після цього посипте страву тертим сиром і поверніть форму в духовку ще на 10 хвилин.