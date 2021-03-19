Рецепт м'яса по-французьки від шеф-кухаря та учасника Мастер Шеф Професіонали Миколи Люлька

М'яса по-французьки – популярна страва, яку з Францією пов'язує тільки назва, але смакує вона наче з ресторану!
Шеф-кухар та учасник 3 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько поділився рецептом смачного м'яса по-французьки, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Смачна та ситна страва сподобається кожному члену вашої родини!
Рецепт м'яса по-французьки
Інгредієнти:
– 1 кг картоплі;
– 50 мл рослинної олії;
– 800 г свинини;
– 1 цибулина;
– 200 г печериць;
– 300 г помідорів;
– 200 г майонезу;
– 300 г твердого сиру;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте та почистіть картоплю, наріжте кільцями та заправте спеціями. Полийте картоплю рослинною олією, перемішайте та викладіть на деко рівним шаром.
- Свинину для битків наріжте скибками товщиною в 1 сантиметр, відбийте до товщини 3 міліметрів.
- Викладіть зверху на картоплю та приправте спеціями на ваш смак.
- Зверху викладіть нарізані скибочками печериці та помідори, полийте майонезом. Натріть сир на грубій тертці та посипте зверху запіканку.
- Випікайте м'ясо по-французьки в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 160 – 180 градусів. Смачного!
Рецепт м'яса по-французьки від Миколи Люлька – відео: