Начинка з вареного згущеного молока: рецепт сніданкових сирників від Євгена Клопотенка
14 вересня 2021 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
В Україні страви із кисломолочного сиру користуються великою популярністю. Особливо вони смакують на сніданок, адже їх смак доповнює запашна кава.
Інколи дуже хочеться змінити власні кулінарні звички та приготувати щось особливе. Чудовою ідеєю стануть сирники, наповнені апетитним згущеним молоком.
Цікаво У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Ваші рідні точно здивуються такій начинці, а легкість приготування зробить ці сирники вашою повсякденною стравою.
Рецепт сирників із згущеним молоком
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 330 грам кисломолочного сиру;
- 100 грам борошна;
- 1 дрібка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 яйце;
- 6 чайних ложок вареного згущеного молока;
- олія для смаження.
Приготування:
- Кисломолочний сир з’єднайте із яйцем та цукром та ретельно вимішайте.
- Додайте до сиру борошно, дрібку солі та замісіть тісто.
- Тісто повинно мати однорідну консистенцію.
- Викладіть отримане тісто у формі ковбаски та розділіть її ножем на 6 рівних частин.
- З кожної частини сформуйте кульку, та вкладіть у кожну по 1 чайній ложці вареного згущеного молока.
- З’єднайте краї на кшталт, як у вареника, та сформуйте виріб так, щоб надати йому вигляд сирника.
- Запаніруйте кожен сирник у борошні.
- Сирники слід смажити на добре розігрітій пательні до золотавої скоринки.