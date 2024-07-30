Ще смачніші, ніж з курки: готуємо фантастичні нагетси з цукіні

30 липня 2024, 13:50
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Нагетси можна готувати не лише з курки. Радимо зробити їх з цукіні, адже так не лише смачніше, а й бюджетніше.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Такі нагетси вийдуть м'якими всередині, але хрумкими ззовні.

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Нагетси з цукіні

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка солі;
– 300 мілілітрів води;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 1 літр олії.

Дивіться, як приготувати нагетси з цукіні: відео

Приготування:

  1. Цукіні наріжте кільцями та виріжте серединку.
  2. Борошно змішайте з приправами та водою. Перемішайте до однорідності.
  3. Цукіні занурте спершу в кляр, а потім – в панірувальні сухарі.
  4. Смажте у великій кількості розігрітої олії. Подавайте зі сметанним або будь-яким іншим улюбленим соусом.
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Автор: Ольга Котів