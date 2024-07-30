Ще смачніші, ніж з курки: готуємо фантастичні нагетси з цукіні
30 липня 2024, 13:50Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Нагетси можна готувати не лише з курки. Радимо зробити їх з цукіні, адже так не лише смачніше, а й бюджетніше.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Такі нагетси вийдуть м'якими всередині, але хрумкими ззовні.
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Нагетси з цукіні
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 1 кабачок;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка солі;
– 300 мілілітрів води;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 1 літр олії.
Дивіться, як приготувати нагетси з цукіні: відео
Приготування:
- Цукіні наріжте кільцями та виріжте серединку.
- Борошно змішайте з приправами та водою. Перемішайте до однорідності.
- Цукіні занурте спершу в кляр, а потім – в панірувальні сухарі.
- Смажте у великій кількості розігрітої олії. Подавайте зі сметанним або будь-яким іншим улюбленим соусом.