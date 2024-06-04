Цей напій поєднує у собі легкість приготування, чудовий запах та неповторний смак. Ягоди чорноплідної горобини, листя вишні, малини та чорної смородини – справжній вітамінний концентрат з тонким ягідним ароматом.
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Наливка з листям вишні, малини та чорної смородини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно промийте всі листя та ягоди, покладіть їх у велику каструлю.
- Налити 800 мілілітрів води, закрити кришкою і ставити на слабкий вогонь. Довести до кипіння і варити близько 30 хвилин.
- Після варіння охолодіть бульйон і процідіть через сито, притискаючи листя та ягоди ложкою, щоб витиснути максимум рідини.
- Викиньте залишки листя та ягід, оскільки вони більше не потрібні.
- До отриманої рідини додайте цукор та лимонну кислоту. Нагрійте злегка, щоб вони розчинились.
- Додайте горілку в остиглий відвар.
- Процідіть напій через декілька шарів марлі, щоб видалити можливий осад, зробивши напій не тільки смачнішим, але й естетично привабливим.