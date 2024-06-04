Этот напиток сочетает в себе легкость приготовления, замечательный запах и неповторимый вкус. Ягоды черноплодной рябины, листья вишни, малины и черной смородины – настоящий витаминный концентрат с тонким ягодным ароматом.

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Наливка с листьями вишни, малины и черной смородины

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тщательно промойте все листья и ягоды, положите их в большую кастрюлю.
  2. Налить 800 миллилитров воды, закрыть крышкой и ставить на слабый огонь. Довести до кипения и варить около 30 минут.
  3. После варки остудите бульон и процедите через сито, прижимая листья и ягоды ложкой, чтобы выжать максимум жидкости.
  4. Выбросьте остатки листьев и ягод, поскольку они больше не нужны.
  5. К полученной жидкости добавьте сахар и лимонную кислоту. Нагрейте слегка, чтобы они растворились.
  6. Добавьте водку в остывший отвар.
  7. Процедите напиток через несколько слоев марли, чтобы удалить возможный осадок, сделав напиток не только вкуснее, но и эстетически привлекательным.