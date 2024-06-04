Этот напиток сочетает в себе легкость приготовления, замечательный запах и неповторимый вкус. Ягоды черноплодной рябины, листья вишни, малины и черной смородины – настоящий витаминный концентрат с тонким ягодным ароматом.
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Наливка с листьями вишни, малины и черной смородины
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно промойте все листья и ягоды, положите их в большую кастрюлю.
- Налить 800 миллилитров воды, закрыть крышкой и ставить на слабый огонь. Довести до кипения и варить около 30 минут.
- После варки остудите бульон и процедите через сито, прижимая листья и ягоды ложкой, чтобы выжать максимум жидкости.
- Выбросьте остатки листьев и ягод, поскольку они больше не нужны.
- К полученной жидкости добавьте сахар и лимонную кислоту. Нагрейте слегка, чтобы они растворились.
- Добавьте водку в остывший отвар.
- Процедите напиток через несколько слоев марли, чтобы удалить возможный осадок, сделав напиток не только вкуснее, но и эстетически привлекательным.