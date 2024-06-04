Часу на приготування обмаль: рецепт наливки "100 листів"

4 червня 2024, 01:19
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Джерело:

Газдиня

Для приготування цього напою знадобиться листя смородини, вишні та малина. Наливка має просто неймовірний смак, а ще мало хто вгадає її склад.

Цей напій поєднує у собі легкість приготування, чудовий запах та неповторний смак. Ягоди чорноплідної горобини, листя вишні, малини та чорної смородини – справжній вітамінний концентрат з тонким ягідним ароматом.

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Наливка з листям вишні, малини та чорної смородини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 33 листки чорної смородини;
– 33 листки вишні;
– 33 листки малини;
– 1 склянка ягід чорноплідної горобини;
– 1 склянка цукру;
– 500 мілілітрів горілки;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Ретельно промийте всі листя та ягоди, покладіть їх у велику каструлю.
  2. Налити 800 мілілітрів води, закрити кришкою і ставити на слабкий вогонь. Довести до кипіння і варити близько 30 хвилин.
  3. Після варіння охолодіть бульйон і процідіть через сито, притискаючи листя та ягоди ложкою, щоб витиснути максимум рідини.
  4. Викиньте залишки листя та ягід, оскільки вони більше не потрібні.
  5. До отриманої рідини додайте цукор та лимонну кислоту. Нагрійте злегка, щоб вони розчинились.
  6. Додайте горілку в остиглий відвар.
  7. Процідіть напій через декілька шарів марлі, щоб видалити можливий осад, зробивши напій не тільки смачнішим, але й естетично привабливим.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська