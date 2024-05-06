Раз, два – і готово: рецепт фантастичного грибного паштету з хроном, який вразить всіх

6 травня 2024, 18:58
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Джерело:

Shuba

Приготувати смачну намазку – завжди гарна ідея. Вона пасуватиме і до сніданку, і до вечері.

Паштет з грибів точно сподобається багатьом. Хрін додасть йому пікантності.

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Паштет з грибів та хрону

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів печериць;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів зелені;
– 60 грамів м'якого сиру;
– 30 грамів білого хріну;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Гриби та зелень подрібніть, а часник пропустіть через прес.
  2. Розігрійте олію на пательні, обсмажте гриби із часником 5 хвилин та охолодіть.
  3. Змішайте гриби із сиром, зеленню і хроном. Посоліть та подрібніть блендером.
  4. Поставте на кілька годин у холодильник і подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів