Раз, два – і готово: рецепт фантастичного грибного паштету з хроном, який вразить всіх
6 травня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготувати смачну намазку – завжди гарна ідея. Вона пасуватиме і до сніданку, і до вечері.
Паштет з грибів точно сподобається багатьом. Хрін додасть йому пікантності.
Варто спробувати Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
Паштет з грибів та хрону
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів печериць;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів зелені;
– 60 грамів м'якого сиру;
– 30 грамів білого хріну;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Гриби та зелень подрібніть, а часник пропустіть через прес.
- Розігрійте олію на пательні, обсмажте гриби із часником 5 хвилин та охолодіть.
- Змішайте гриби із сиром, зеленню і хроном. Посоліть та подрібніть блендером.
- Поставте на кілька годин у холодильник і подавайте до столу.