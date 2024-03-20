Що приготувати у перший тиждень посту: бюджетна намазка на хліб за 50 гривень

20 березня 2024, 11:14
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Джерело:

Kwestia smaku

Намазка на хліб – це швидкий спосіб приготувати апетитну закуску. Її варто подавати на сніданок або як швидкий перекус на роботу чи навчання.

Квасоля – це ситний спосіб швидко наситися на довгий час. Її часто додають у суп або роблять з неї гарнір, однак є ще одна опція –  апетитна закуска.

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Рецепт намазки з квасолі

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Інгредієнти:
– 1 банка білої квасолі;
– 1 велика цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Злийте квасолю, залишивши кілька столових ложок рідини.
  2. Цибулю почистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковороду з олією і смажте, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане прозорою, розм’якшиться і остаточно злегка підрум’яниться.
  3. Посоліть і поперчіть цибулю.
  4. Додайте до квасолі і розімніть все за допомогою лопатки або виделки.
  5. Якщо необхідно, ви можете додати трохи маринаду, якщо паста занадто суха.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська