Що приготувати у перший тиждень посту: бюджетна намазка на хліб за 50 гривень
20 березня 2024, 11:14Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Намазка на хліб – це швидкий спосіб приготувати апетитну закуску. Її варто подавати на сніданок або як швидкий перекус на роботу чи навчання.
Квасоля – це ситний спосіб швидко наситися на довгий час. Її часто додають у суп або роблять з неї гарнір, однак є ще одна опція – апетитна закуска.
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Рецепт намазки з квасолі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Дуже смачно / Фото Kwestia smakuІнгредієнти:
– 1 банка білої квасолі;
– 1 велика цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Злийте квасолю, залишивши кілька столових ложок рідини.
- Цибулю почистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковороду з олією і смажте, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане прозорою, розм’якшиться і остаточно злегка підрум’яниться.
- Посоліть і поперчіть цибулю.
- Додайте до квасолі і розімніть все за допомогою лопатки або виделки.
- Якщо необхідно, ви можете додати трохи маринаду, якщо паста занадто суха.