Навіть смачніше ніж із сирків: рецепт намазки зі шпротів – дешева закуска за 10 хвилин
Джерело:Prosto way
Смачна закуска – це коли апетитно, швидко та просто. Шпроти можна використати зовсім по-новому і приготувати з них намазку.
Така закуска надзвичайно універсальна. Вона підійде на перекус, а якщо до неї додати овочі чи яйця, то ще й на сніданок.
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Рецепт намазки зі шпротів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 банка шпротів;
– 1 яйце;
– 1 маринований огірок;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Відкрийте банку зі шпротами та обережно злийте олію.
- Яйця зваріть на "круто" та очистіть.
- Натріть їх на грубій терці.
- Всі вказані інгредієнти покладіть в блендер. Збийте разом до однорідної консистенції.
- Намастіть на скибку хліба (за бажанням його попередньо можна підсмажити на сковороді чи тостері).
- Зверху смачні канапки можна прикрасити зеленню
Як вибрати смачні та якісні шпроти
Обираючи шпроти у магазинів, перевірте виробника та особливо термін придатності. Краще не купувати пом'яті чи пошкоджені банки. Рибка в упаковці має мати щільну структуру.
Шматочки риби не мають розвалюватися, коли їх дістають з банки. Якщо шпроти розсипаються, а на шкірі видно пошкодження – вони виготовлені з порушеннями.
Бульйон в банці має бути золотистим і прозорим, без осаду і зайвих деталей.