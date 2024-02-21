Навіть смачніше ніж із сирків: рецепт намазки зі шпротів – дешева закуска за 10 хвилин

Смачна закуска – це коли апетитно, швидко та просто. Шпроти можна використати зовсім по-новому і приготувати з них намазку.

Така закуска надзвичайно універсальна. Вона підійде на перекус, а якщо до неї додати овочі чи яйця, то ще й на сніданок.

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Рецепт намазки зі шпротів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 1 банка шпротів;– 1 яйце;– 1 маринований огірок;– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Відкрийте банку зі шпротами та обережно злийте олію. Яйця зваріть на "круто" та очистіть. Натріть їх на грубій терці. Всі вказані інгредієнти покладіть в блендер. Збийте разом до однорідної консистенції. Намастіть на скибку хліба (за бажанням його попередньо можна підсмажити на сковороді чи тостері). Зверху смачні канапки можна прикрасити зеленню

Як вибрати смачні та якісні шпроти

Обираючи шпроти у магазинів, перевірте виробника та особливо термін придатності. Краще не купувати пом'яті чи пошкоджені банки. Рибка в упаковці має мати щільну структуру.

Шматочки риби не мають розвалюватися, коли їх дістають з банки. Якщо шпроти розсипаються, а на шкірі видно пошкодження – вони виготовлені з порушеннями.

Бульйон в банці має бути золотистим і прозорим, без осаду і зайвих деталей.

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