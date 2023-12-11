У США цей торт називають Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. 24 Канал пропонує скористатися класичним рецептом.

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Рецепт класичного торта Наполеон

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Як правильно приготувати класичний Наполеон: рецепт культового торта до свят
Наполеон – це смак дитинства / Фото pexels

Приготування:

  1. Просійте борошно. Натріть холодне вершкове масло на грубій терці.
  2. З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть.
  3. В іншій мисці змішайте сметану, яйце та соду. Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук.
  4. З тіста має вийти 11 кульок. Обгорніть кожну в харчову плівку та залиште у холодильнику на 2 години.
  5. Розкачайте тісто у тонкий пласт діаметром приблизно 22 сантиметри. Зайве зріжте та відкладіть.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте корж 5 – 6 хвилин. Те ж саме зробіть і з рештою коржів для торта.
  7. З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та запечіть. Згодом це буде декор для торта.
  8. Для крему прогрійте молоко до пари. Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль та знову перемішайте до однорідної консистенції.
  9. Третину молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте, додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь.
  10. Постійно помішуйте крем та дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню.
  11. Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте до однорідності.
  12. Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, змастіть його 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом.
  13. Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт зверху та по боках.
  14. Готовий Наполеон має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.