Як правильно приготувати класичний Наполеон: рецепт культового торта до свят

У США цей торт називають Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. 24 Канал пропонує скористатися класичним рецептом.

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Рецепт класичного торта Наполеон

Час: 4 години

4 години Порцій: 6



Наполеон – це смак дитинства / Фото pexels

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 7 грамів соди;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 200 грамів сметани. Що треба для крему:

– 1 літр молока;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 5 яєць;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Просійте борошно. Натріть холодне вершкове масло на грубій терці. З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть. В іншій мисці змішайте сметану, яйце та соду. Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук. З тіста має вийти 11 кульок. Обгорніть кожну в харчову плівку та залиште у холодильнику на 2 години. Розкачайте тісто у тонкий пласт діаметром приблизно 22 сантиметри. Зайве зріжте та відкладіть. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте корж 5 – 6 хвилин. Те ж саме зробіть і з рештою коржів для торта. З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та запечіть. Згодом це буде декор для торта. Для крему прогрійте молоко до пари. Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль та знову перемішайте до однорідної консистенції. Третину молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте, додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь. Постійно помішуйте крем та дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню. Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте до однорідності. Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, змастіть його 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом. Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт зверху та по боках. Готовий Наполеон має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.

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