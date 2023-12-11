Як правильно приготувати класичний Наполеон: рецепт культового торта до свят
Наполеон – відомий торт, який готують з листового тіста із заварним або масляним кремом. Попри свою простоту в приготування, він завоював серця людей по всьому світу.
У США цей торт називають Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. 24 Канал пропонує скористатися класичним рецептом.
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Рецепт класичного торта Наполеон
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Наполеон – це смак дитинства / Фото pexels
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 7 грамів соди;
– дрібка солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів сметани.
Що треба для крему:
– 1 літр молока;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 5 яєць;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Просійте борошно. Натріть холодне вершкове масло на грубій терці.
- З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть.
- В іншій мисці змішайте сметану, яйце та соду. Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук.
- З тіста має вийти 11 кульок. Обгорніть кожну в харчову плівку та залиште у холодильнику на 2 години.
- Розкачайте тісто у тонкий пласт діаметром приблизно 22 сантиметри. Зайве зріжте та відкладіть.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте корж 5 – 6 хвилин. Те ж саме зробіть і з рештою коржів для торта.
- З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та запечіть. Згодом це буде декор для торта.
- Для крему прогрійте молоко до пари. Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль та знову перемішайте до однорідної консистенції.
- Третину молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте, додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь.
- Постійно помішуйте крем та дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню.
- Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте до однорідності.
- Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, змастіть його 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом.
- Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт зверху та по боках.
- Готовий Наполеон має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.