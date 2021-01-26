Як приготувати насипну лазанью з курятиною: простий рецепт

Якщо вам набридли традиційні страви з курки, спробуйте приготувати насипну лазанью. Це – чудовий варіант для тих, хто цінує свій час.
Джерело: Fat Killers
Існує безліч рецептів національної італійської страви. Пропонуємо простий рецепт лазаньї з курячим філе, томатами та сиром, яку можна швидко приготувати на обід або вечерю.
Рецепт насипної лазаньї
Інгредієнти:
– 200 г спагеті;
– 300 г курячого філе;
– 3 яйця;
– 200 г томатів;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 70 г твердого сиру;
– 80 г базиліку;
– спеції.
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні зі спеціями.
- У каструлі з окропом відваріть спагеті до готовності.
- Помийте томати, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте томати, базилік, спеції, тушкуйте декілька хвилин.
- У мисці збийте яйця.
- На грубій тертці натріть сир.
- У форму для випікання викладіть шарами: спагеті, вилийте яйця, фарш, тушковані томати з цибулею, зверху викладіть тертий сир.
- Розігрійте духовку до 180-200 градусів, відправте запікатись на 30–35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!