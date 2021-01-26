Як приготувати насипну лазанью з курятиною: простий рецепт

26 січня 2021 , 11:35
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Якщо вам набридли традиційні страви з курки, спробуйте приготувати насипну лазанью. Це – чудовий варіант для тих, хто цінує свій час.

Джерело: Fat Killers

Існує безліч рецептів національної італійської страви. Пропонуємо простий рецепт лазаньї з курячим філе, томатами та сиром, яку можна швидко приготувати на обід або вечерю.

Рецепт насипної лазаньї

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 200 г спагеті;
– 300 г курячого філе;
– 3 яйця;
– 200 г томатів;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 70 г твердого сиру;
– 80 г базиліку;
– спеції.
  1. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні зі спеціями.
  2. У каструлі з окропом відваріть спагеті до готовності.
  3. Помийте томати, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  4. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте томати, базилік, спеції, тушкуйте декілька хвилин.
  5. У мисці збийте яйця.
  6. На грубій тертці натріть сир.
  7. У форму для випікання викладіть шарами: спагеті, вилийте яйця, фарш, тушковані томати з цибулею, зверху викладіть тертий сир.
  8. Розігрійте духовку до 180-200 градусів, відправте запікатись на 30–35 хвилин до готовності.
  9. Викладіть на тарілку. Смачного!