Насолода для зимових вечорів: готуємо фантастичну шакшуку

Сніжні вечори – чудова пора для того, щоб насолодитися теплими стравами та замріяно дивитися у вікно. Шакшука – ідеальна страва для такого проведення часу.

Шакшука – це арабська страва, яка здобула популярність не лише у країнах Близького Сходу, а й у всьому світі. Особливо вона буде до вподоби поціновувачам томатів.

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Готувати шакшуку дуже просто, але її неповторний смак навряд чи когось залишить байдужим.

Рецепт шакшуки

Порцій: 4

Час: 40 хвилин

Ідеальний варіант для зимового вечора / Фото Pinterest

Інгредієнти

1 кілограм томатів;

сушений базилік;

сушений часник;

чорний мелений перець;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру;

оливкова олія;

4 яйця.

Приготування

Заливаємо томати окропом та чекаємо 20 хвилин. Виймаємо овочі з води, знімаємо з них шкірку та блендеруємо або натираємо на тертці. Додаємо сіль, перець та спеції. Виливаємо суміш на горячу пательню та доводимо до кипіння. Розбиваємо на томати сирі яйця, накриваємо кришкою та готуємо 8 – 10 хвилин. При подачі викладаємо страву у глибоку тарілку та посипаємо зеленню.

Смачного!