Смакота на щодень: рецепт фантастичного сирного крем-супу з куркою

Крем-супи – просто знахідка для тих, хто пильнує за фігурою. Багаті на білок, вони насичують швидше, аніж звичайні перші страви, і відчуття ситості після них зберігається довше.

Сирний крем-суп – один із найпростіших способів потішити смачненьким усю родину. І часу та зусиль вам для цього знадобиться зовсім трішки.

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Справжній шедевр кулінарії духмянітиме на вашому столі вже за ½ години.

Рецепт сирного крем-супу з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Гаряча насолода / Фото Pixabay

Інгредієнти

400 грамів курячого філе;

300 мілілітрів курячого бульйону;

200 грамів плавленого сиру;

1 морквина;

1 цибулина;

1 картоплина;

2 зубчики часнику;

80 грамів твердого сиру;

петрушка – за бажанням.

Приготування

Чистимо і якнайдрібніше нарізаємо цибулю, моркву та часник. На розігрітій пательні з олією обсмажуємо спершу цибуля та моркву. Трохи згодом додаємо часник. У м'ясний бульйон, який кипить, закладаємо нарізану кубиками картоплю та обсмажені овочі. Варимо суп під кришкою 10 хвилин. Тим часом обсмажуємо курячі грудки. (Якщо є бажання та час, можна потушкувати їх також у білому вині.) Додаємо до супу плавлений і тертий твердий сир. Даємо супу покипіти ще 5 хвилин і блендеруємо до стану пюре. Готовий крем-суп подаємо з курячою грудкою та грінками.

Смачного!