Смакота на щодень: рецепт фантастичного сирного крем-супу з куркою
8 лютого 2022 , 11:31Читать новость на русском
Крем-супи – просто знахідка для тих, хто пильнує за фігурою. Багаті на білок, вони насичують швидше, аніж звичайні перші страви, і відчуття ситості після них зберігається довше.
Сирний крем-суп – один із найпростіших способів потішити смачненьким усю родину. І часу та зусиль вам для цього знадобиться зовсім трішки.
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Справжній шедевр кулінарії духмянітиме на вашому столі вже за ½ години.
Рецепт сирного крем-супу з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Гаряча насолода / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 400 грамів курячого філе;
- 300 мілілітрів курячого бульйону;
- 200 грамів плавленого сиру;
- 1 морквина;
- 1 цибулина;
- 1 картоплина;
- 2 зубчики часнику;
- 80 грамів твердого сиру;
- петрушка – за бажанням.
Приготування
- Чистимо і якнайдрібніше нарізаємо цибулю, моркву та часник.
- На розігрітій пательні з олією обсмажуємо спершу цибуля та моркву. Трохи згодом додаємо часник.
- У м'ясний бульйон, який кипить, закладаємо нарізану кубиками картоплю та обсмажені овочі. Варимо суп під кришкою 10 хвилин.
- Тим часом обсмажуємо курячі грудки. (Якщо є бажання та час, можна потушкувати їх також у білому вині.)
- Додаємо до супу плавлений і тертий твердий сир.
- Даємо супу покипіти ще 5 хвилин і блендеруємо до стану пюре.
- Готовий крем-суп подаємо з курячою грудкою та грінками.
Смачного!