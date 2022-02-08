Смакота на щодень: рецепт фантастичного сирного крем-супу з куркою

8 лютого 2022 , 11:31
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Крем-супи – просто знахідка для тих, хто пильнує за фігурою. Багаті на білок, вони насичують швидше, аніж звичайні перші страви, і відчуття ситості після них зберігається довше.

Сирний крем-суп – один із найпростіших способів потішити смачненьким усю родину. І часу та зусиль вам для цього знадобиться зовсім трішки.

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Справжній шедевр кулінарії духмянітиме на вашому столі вже за ½ години.

Рецепт сирного крем-супу з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Гаряча насолода / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 400 грамів курячого філе;
  • 300 мілілітрів курячого бульйону;
  • 200 грамів плавленого сиру;
  • 1 морквина;
  • 1 цибулина;
  • 1 картоплина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 80 грамів твердого сиру;
  • петрушка – за бажанням.

Приготування

  1. Чистимо і якнайдрібніше нарізаємо цибулю, моркву та часник.
  2. На розігрітій пательні з олією обсмажуємо спершу цибуля та моркву. Трохи згодом додаємо часник.
  3. У м'ясний бульйон, який кипить, закладаємо нарізану кубиками картоплю та обсмажені овочі. Варимо суп під кришкою 10 хвилин.
  4. Тим часом обсмажуємо курячі грудки. (Якщо є бажання та час, можна потушкувати їх також у білому вині.)
  5. Додаємо до супу плавлений і тертий твердий сир.
  6. Даємо супу покипіти ще 5 хвилин і блендеруємо до стану пюре.
  7. Готовий крем-суп подаємо з курячою грудкою та грінками.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська