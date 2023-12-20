Військовий з "нуля" рекомендує: як приготувати настоянку з груш до свята – тренд з Тікток

20 грудня 2023, 21:38
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Джерело:

ТікТок ruslan_moktytskyi

Груша не лише солодкий фрукт, а й справжнє джерело натхнення для тих, хто любить п'янкі напої. Готуйтеся вражати близьких елегантним і чарівним алкоголем, який зробить особливою будь-яку подію.

Доброволець ЗСУ під ніком "Той повар з 0" веде свій блог у Тікток та має шалену популярність. Нещодавно він поділився своїм сімейним рецептом настоянки з груші.

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Рецепт грушевої настоянки

  • Час: 20 хвилин + час настоятися
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 груші;
– гвоздика до смаку;
– 100 грамів меду;
– 2 палички кориці;
– пів літра горілки.

Приготування:

  1. Помийте грушу та розріжте на скибочки.
  2. Помістіть їх у чисту банку.
  3. Зверху влийте мед та посипте спеції.
  4. Залийте все горілкою, добре збовтайте.
  5. Дайте настоятися 10 днів у темному приміщенні.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська