Військовий з "нуля" рекомендує: як приготувати настоянку з груш до свята – тренд з Тікток
20 грудня 2023, 21:38Читать новость на русском
Джерело:ТікТок ruslan_moktytskyi
Груша не лише солодкий фрукт, а й справжнє джерело натхнення для тих, хто любить п'янкі напої. Готуйтеся вражати близьких елегантним і чарівним алкоголем, який зробить особливою будь-яку подію.
Доброволець ЗСУ під ніком "Той повар з 0" веде свій блог у Тікток та має шалену популярність. Нещодавно він поділився своїм сімейним рецептом настоянки з груші.
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Рецепт грушевої настоянки
- Час: 20 хвилин + час настоятися
- Порцій: 6
– 4 груші;
– гвоздика до смаку;
– 100 грамів меду;
– 2 палички кориці;
– пів літра горілки.
Приготування:
- Помийте грушу та розріжте на скибочки.
- Помістіть їх у чисту банку.
- Зверху влийте мед та посипте спеції.
- Залийте все горілкою, добре збовтайте.
- Дайте настоятися 10 днів у темному приміщенні.
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