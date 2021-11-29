Національна ресторанна премія "СІЛЬ" 2021: відомі імена переможців найкращих закладів України

16:21

Найбільш очікувана ресторанна премія "СІЛЬ 2021" назвала переможців у 17 номінаціях, серед яких: "Вибір жюрі", "Найкращий ресторан української кухні" та "Найкраща кафе-пекарня". Хто став найкращим – читайте на Смачно 24.