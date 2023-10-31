Як та навіщо потрібно просіювати борошно: пояснення кухарів

Просіювання борошна – це процес, який добре знайомий кожному з нас. Втім, далеко не всі можуть пояснити, навіщо піддавати борошно такій маніпуляції.

Доволі часто у рецептах випічки передбачене просіювання борошна. Деякі господині вважають цей крок зайвим, але насправді саме тут захований ключ до успіху.

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Навіщо просіювати борошно

Просіювання борошна вирішує одразу два важливі завдання:

насичує борошно повітрям, що гарантує ніжність тіста та повітряність випічки;

розподіляє сухі продукти, такі як борошно, какао, розпушувач чи сіль, більш рівномірно.

Коли потрібно просіювати борошно

Не пропускайте просіювання, навіть якщо в рецепті не сказано це робити. Також варто знати, що просіяне борошно має меншу вагу, тому уважно ознайомтеся з рецептом, додавання якого саме інгредієнта він вимагає. Якщо в рецепті про це не сказано нічого, то варто міряти вагу саме непросіяного борошна.

Коли просіювати борошно не потрібно

Таких випадків небагато, але вони є. Перший – коли ви готуєте темпуру, легке тісто з борошна та води, яким покривають м'ясо, морепродукти або овочі, коли смажать у фритюрі.

Ще один приклад – приготування масляного крему за допомогою міксера. Цей девайс і так розіб'є усі грудочки, а насичувати крем повітрям потреби немає.