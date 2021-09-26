Найситніший продукт: фітнес-тренер приголомшив секретом про варену картоплю

Доволі часто серед тих, хто сідає на дієту, можна почути доволі суперечливі думки про вживання картоплі. Фітнес-тренер Віктор Мандзяк вирішив покласти край суперечкам.

За словами тренера, запобігти набору зайвою ваги допоможе ситість. Для цього потрібно переглянути свій раціон та визначити, як ці продукти насичують організм.

Цікаво Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою

Згідно досліджень австралійських вчених, найкраще насичує наш організм варена картопля. Окрім того, фахівець радить збалансувати свій раціон, і тоді жодних проблем з переїданням та зайвою вагою не виникне.

Правильне харчування – основа міцного здоров'я / Фото Pixabay

Для того, аби не бути голодним, відповідно не переїдати, потрібно сформувати свій раціон на основі продуктів, які містять багато білка, води та клітковини, а саме: фрукти, овочі, злакові, бобові, м'ясо, риба, яйця та нежирні молочні продукти,

– підсумував Віктор Мандзяк.

Найгірше насичують організм солодкі, жирні та смажені продукти, тому у своєму раціоні їх варто обмежити.