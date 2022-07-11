Сирники за рецептом українського шеф-кухаря та ресторатор Володимира Ярославського виходять надзвичайно соковиті, із хрумкою скоринкою. Їх можна подавати до столу з лососем та сметаною.

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Рецепт солоних сирників зі шпинатом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 1 сире куряче яйце;

– 100 грамів петрушки;

– 100 грамів шпинату;

– сіль;

– свіжий тим'ян;

– 35 грамів вівсяного борошна;

– олія для обсмажування.

Приготування:

Щоб сирники не були рідкими, перед приготуванням страви ретельно відіжміть домашній сир через рушник або марлю. Надлишкова волога тільки зруйнує структуру тіста для сирників.



Фото Володимира Ярославського

Свіжу петрушку та шпинат ретельно вимийте проточною водою, видаліть стебла.



Фото Володимира Ярославського

Саму зелень залийте окропом, одразу вилийте на сито та дайте охолонути. Відіжміть від зайвої рідини. Доречі, замість шпинату можна брати звичайний кріп.



Фото Володимира Ярославського

Подрібніть у чаші блендера зелень разом з яйцем. Змішайте всі інгредієнти у мисці: домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно. Сформуйте кульки, запаніруйте у вівсяному борошні.



Фото Володимира Ярославського

Обсмажте сирники на невеликому вогні. Підсмажте їх з обох сторін до рум'яної скоринки, накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожної сторони.



Фото Володимира Ярославського

Подавайте такі сирники на сніданок, обід або вечерю. Їх можна назвати дієтичними, адже вони з вівсяного борошна.

Смачного!