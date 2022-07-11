Сирники за рецептом українського шеф-кухаря та ресторатор Володимира Ярославського виходять надзвичайно соковиті, із хрумкою скоринкою. Їх можна подавати до столу з лососем та сметаною.
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Рецепт солоних сирників зі шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Щоб сирники не були рідкими, перед приготуванням страви ретельно відіжміть домашній сир через рушник або марлю. Надлишкова волога тільки зруйнує структуру тіста для сирників.
Фото Володимира Ярославського
- Свіжу петрушку та шпинат ретельно вимийте проточною водою, видаліть стебла.
Фото Володимира Ярославського
- Саму зелень залийте окропом, одразу вилийте на сито та дайте охолонути. Відіжміть від зайвої рідини. Доречі, замість шпинату можна брати звичайний кріп.
Фото Володимира Ярославського
- Подрібніть у чаші блендера зелень разом з яйцем. Змішайте всі інгредієнти у мисці: домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно. Сформуйте кульки, запаніруйте у вівсяному борошні.
Фото Володимира Ярославського
- Обсмажте сирники на невеликому вогні. Підсмажте їх з обох сторін до рум'яної скоринки, накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожної сторони.
Фото Володимира Ярославського
- Подавайте такі сирники на сніданок, обід або вечерю. Їх можна назвати дієтичними, адже вони з вівсяного борошна.
Смачного!