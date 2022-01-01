Найкращий напій від похмілля: рецепт з гарбузом та апельсинами
1 січня 2022 , 14:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Щоб полегшити ваше самопочуття, ми підготували для вас "цілющий" напій з гарбуза та апельсинів. До речі, він чудово втамовує спрагу!
Існує багато варіантів позбутися похмілля після гучного святкування з рідними чи друзями. Можна випити розсіл, напій з сирих жовтків, похмелитися пивом або випити сорбент. Але у нас для вас є цікавий та смачний рецепт напою з гарбуза. Спробуйте – він дуже смачний та подейкують, помічний.
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Цікаві факти про "боротьбу" з похміллям у світі
- У Польщі, як і в Україні, частенько випивають склянку розсолу.
- В Румунії та Туреччині надають перевагу жирному солоному бульйону зі сметаною.
- Італійці випивають філіжанку міцної чорної кави, а от в Китаї надають перевагу зеленому чаю.
- У Нідерландах з похмілля випивають кухоль холодного пива, а в Німеччині "лікуються" оселедцем з ріпчастою цибулею.
- Витончені французи їдять устриці на сніданок, багато устриць.
Рецепт гарбузового напою від похмілля
- Час: 10 хвилин
Фото taste of home
– 200 мілілітрів гарбузового фрешу;
– 100 мілілітрів апельсинового фрешу;
– 100 мілілітрів яблучного фрешу;
– лід.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для напою та перемішайте ложкою.
- Подрібніть свіжий імбир ножем або з'єднайте все в чаші для блендера.
- Лід додавайте за бажанням.
- Випийте напій та приляжте на 20 хвилин, якщо не покращає – можна випити солодкий міцний чорний чай.
Будьте здорові та смачного!
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