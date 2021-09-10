Найпопулярніший соус: історія та застосування гірчиці у кулінарії

Ще понад 3000 років до нашої ери гірчиця користувалася популярністю в індійській кухні. Через тисячі років без неї важко уявити будь-який холодильник, а її смак допомагає нам вдосконалити свої страви.

Кожен з нас безліч разів додавав смаку своїй страві за допомогою гірчиці. Давайте поглянемо, звідки соус до нас прийшов, якими корисними властивостями може похизуватися та до яких рецептів найкраще підходить.

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Історія

Згідно даних, зерна гірчиці були популярними в індійській кухні ще 3000 років до нашо ери. Перший рецепт гірчиці датується 42 роком нашої ери. У Давньому Римі та Греції гірчиця популярності не здобула, але в ІХ столітті її виготовлення складало велику частину доходів французьких монастирів.

У соусу довга історія / Фото Pixabay

Рецепти гірчичного соусу є в кулінарних книжках Середньовіччя та епохи Відродження. Найчастіше його використовували у поєднанні з холодними стравами, адже завдяки своїй гостроті він міг "розігрівати" трапезу.

Корисні властивості

Гірчиця популярна не лише в кулінарії, а й у медицині та фармацевтиці. Рослина володіє протигрибковими та антисептичними властивостями.

Смак – не єдина перевага гірчиці / Фото Pixabay

Також гірчиця широко використовується у дієтології, адже дуже добре розщеплює жири. Також гірчиця є хорошим джерелом ефірних олій і добре впливає на нервову систему.

Застосування на кухні

В залежності від сорту та компонентів гірчиця може бути гострою, кислою, пекучою та навіть солодкою. Вона прекрасно доповнить м'ясо, рибу, гриби та овочі. Також її можна додати в сендвічі та солону випічку.

Без гірчиці неможливо уявити жодну сучасну кухню / Фото Pixabay

Також гірчиця додасть особливі нотки маринованим та консервованим продуктам. Її властивості сприяють довговічності зберігання продукції.