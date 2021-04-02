Суп з чотирьох інгредієнтів: простий рецепт пісної страви від Володимира Ярославського

Смачний пісний суп можна приготувати за лічені хвилини, а з рецептом допоможе вам суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Володимир Ярославський.
Відомий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський не перестає дивувати нас чудовими та оригінальними рецептами, на приготування яких не потрібно витрачати багато часу.
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Шеф-кухар підготував для читачів смачний та надлегкий рецепт супу, який складається всього з чотирьох інгредієнтів. Суп можуть вживати навіть вегетаріанці, адже серед продуктів не має інгредієнтів тваринного походження.
Рецепт швидкого супу
Інгредієнти:
– 100 г моркви;
– 100 г цибулі;
– 20 г стебла селери;
– 30 г рослинної олії.
- Для приготування засмажки потрібно ретельно почистити овочі від лушпиння та шкірки.
- Наріжте овочів тоненькою соломкою або дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з рослинною олією.
- Овочі потрібно обсмажувати до золотої скоринки. У вас вийде близько 100 г смажених овочів.
Я в ресторані подаю з нарізаним кубиком топінамбуром та попкорном з рису неро-Венери. Також можна подавати суп з оливковою олією, – додав Володимир Ярославський.
Інгредієнти для супу:
– 400 г суцвіття цвітної капусти;
– 100 г смажених овочів;
– 450 г води;
– сіль на ваш смак.
- Змішуємо цвітну капусту з овочами, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою суп і на повільному вогні варимо 35 хвилин.
- Додайте спеції на ваш смак.
- Перебийте суп блендером до однорідної маси. Знову перелийте суп до каструлі, за бажанням додайте ще спецій.
- За бажанням додайте до супу 150 г кокосового молока або 100 г кокосових вершків. Доведіть до кипіння суп та подавайте до столу. Смачного!
Поради щодо приготування супу від Володимира Ярославського
- Додайте пасту каррі – дуже смачно;
- Замість кокосових вершків можна взяти будь-які вершки, але зменште їхню кількість;
- Замість води можна додати курячий бульйон;
- За бажанням селеру можете не класти, але я рекомендую.