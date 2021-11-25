Найшвидший сніданок: рецепт лінивих вареників з домашнім сиром

25 листопада 2021 , 20:05
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Якщо ви що разу запитуєте себе: "Що приготувати на сніданок?" Ліза Глінська поділилася чудовим рецептом швидкої страви – це ліниві вареники з домашнім сиром.

Ліниві вареники – давня страва української кухні, яку готували ще наші прабабусі для внучат. Якщо в ті часи її подавали зі сметаною чи варенням, або просто рясно посипали цукром, зараз – це грецький йогурт, кленовий сироп чи свіжі ягоди.

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З чим та як подавати ліниві вареники до столу рідним – вибір за вами, але пам'ятайте, найсмачніше з цукром та вершковим маслом.

Рецепт лінивих вареників з домашнього сиру

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції:


Ліниві вареники з сиром Лізи Глінської / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 300 грамів домашнього сиру;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 1 столова ложка борошна;
 – 2 столові ложки манки;
 – дрібка солі;
 – 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.


Скріншот з відео

  1. Додайте до сирної маси яйце, сіль та борошно. Вимішайте тісто.
  1. У велику каструлю наберіть води та висипте цукор. Відправте її на плиту та доведіть до кипіння.
  1. Сформуйте з сиру невеликі кульки та запаніруйте їх в манці.


Скріншот з відео

  1. Відваріть ліниві вареники в киплячій воді. Як тільки вони піднімуться на поверхню води, засічіть 1 хвилину та виймайте шумівкою.


Скріншот з відео

  1. Перекладіть страву на тарілку та подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!

Відеорецепт приготування лінивих вареників з сиру:

 

Автор: Богданна Рибак