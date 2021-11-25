Найшвидший сніданок: рецепт лінивих вареників з домашнім сиром

Якщо ви що разу запитуєте себе: "Що приготувати на сніданок?" Ліза Глінська поділилася чудовим рецептом швидкої страви – це ліниві вареники з домашнім сиром.

Ліниві вареники – давня страва української кухні, яку готували ще наші прабабусі для внучат. Якщо в ті часи її подавали зі сметаною чи варенням, або просто рясно посипали цукром, зараз – це грецький йогурт, кленовий сироп чи свіжі ягоди.

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З чим та як подавати ліниві вареники до столу рідним – вибір за вами, але пам'ятайте, найсмачніше з цукром та вершковим маслом.

Рецепт лінивих вареників з домашнього сиру

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 4



Ліниві вареники з сиром Лізи Глінської / Скріншот з відео

– 300 грамів домашнього сиру;– 1 сире куряче яйце;– 1 столова ложка борошна;– 2 столові ложки манки;– дрібка солі;– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.



Скріншот з відео

Додайте до сирної маси яйце, сіль та борошно. Вимішайте тісто.

У велику каструлю наберіть води та висипте цукор. Відправте її на плиту та доведіть до кипіння.

Сформуйте з сиру невеликі кульки та запаніруйте їх в манці.



Скріншот з відео

Відваріть ліниві вареники в киплячій воді. Як тільки вони піднімуться на поверхню води, засічіть 1 хвилину та виймайте шумівкою.



Скріншот з відео

Перекладіть страву на тарілку та подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!

Відеорецепт приготування лінивих вареників з сиру: