Найсмачніший сніданок з гарбуза: готуємо панкейки за рецептом Лізи Глінської

17:12

Найпопулярніший продукт осені – гарбуз. Скільки страв ви можете приготувати з нього на сніданок? Мабуть, серед варіантів буде каша з рисом, гарбузові млинці чи крем-суп. Як вам ідея з панкейками? Звучить смачно, швидко та поживно.