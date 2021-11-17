Найсмачніший сніданок з гарбуза: готуємо панкейки за рецептом Лізи Глінської
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Найпопулярніший продукт осені – гарбуз. Скільки страв ви можете приготувати з нього на сніданок? Мабуть, серед варіантів буде каша з рисом, гарбузові млинці чи крем-суп. Як вам ідея з панкейками? Звучить смачно, швидко та поживно.
Талановита українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів рецепт смачних та пухких панкейків до сніданку. Головним інгредієнтом та основою страви є гарбуз.
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Рецепт гарбузових панкейків
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
Панкейки Лізи Глінської / Фото з відео кондитерки
– 120 мілілітрів молока;
– 200 грамів гарбузового пюре;
– 100 грамів сирих курячих яєць;
– 30 грамів кленового сиропу;
– 30 грамів вершкового масла;
– 200 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача.
Приготування:
- Почистіть та наріжте гарбуз шматочками.
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- Відваріть гарбуз до готовності, він повинен бути м'яким.
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- Перебийте відварений гарбуз в чаші блендера до однорідної маси (пюре).
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- З'єднайте пюре з яйцями, кленовим сиропом, розтопленим вершковим маслом та знову перебийте в блендері.
- Змішайте борошно з розпушувачем та додавайте до гарбузової маси кількома порціями, щоб тісто вийшло ніжним.
- Влийте до тіста молоко та перемішайте.
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- Розігрійте сковорідку та обсмажуйте на ній панкейки по 1 – 2 хвилини під кришкою.
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- Переверніть їх на інший бік, влийте на сковорідку 1 чайну ложку води, накрийте кришкою та смажте ще 1 хвилину.
Приготування панкейків / Скріншот з відео
- Гарбузові панкейки готові. Смачного!
Як приготувати гарбузові панкейки: відеорецепт Глінської: