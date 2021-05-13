Ектор Хіменес-Браво назвав три найцікавіші серіали 2021 року

Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами в інстаграм підбіркою найцікавіших серіалів, які вийшли 2021 року.

Ектор Хіменес-Браво назвав три найцікавіші серіали, які найбільше його вразили. Прем'єри яких відбулись 2021 року. Це фантастика, драма та детективна історія.

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Три серіали від Ектора Хіменеса-Браво

"Невинний" (Innocent/ Іспанія). Прем'єра – 30 квітня 2021 року

Кадр з серіалу "Невинний"

Серіал створено за мотивами однойменного роману Харлана Кобена. Головну роль у серіалі виконував відомий іспанський актор Маріо Касас, який став популярним після фільму "Три метри над рівнем неба" (2010).

"Засланець із космосу" (Resident Alien/США). Прем'єра – 27 січня 2021 року

Кадр з серіалу "Засланець із космосу"

Американський фантастичний телесеріал створено на основі однойменного коміксу. Головну роль виконав Алан Тьюдік, відомий ролями у фільмах "Світляк", (2002), "Я, робот" (2004).

"Люпен" (Lupin/Франція). Прем'єра – 8 січня 2021 року

Кадр з серіалу "Люпен"

Головну роль у серіалі виконав відомий французький актор – Омар Сі, який здобув популярність після прем'єри стрічки "1+1" (2011).

Нагадаємо, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своєю підбіркою мотиваційних фільмів.