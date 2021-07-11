Не десерти, а витвори мистецтва: 20 страв, котрі закохають вас не тільки відмінним смаком

11 липня 2021 , 09:33
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Джерело:

Bored panda

Макарони у вигляді яєчні чи улюбленого героя з фільму, торти "Цифра" та вишукані пироги – ці та інші десерти з нашої підбірки ви теж можете приготувати вдома. Головне, запастися потрібними інгредієнтами, натхненням та докласти трішки магії й зусиль!

Ви, мабуть, чули про вислів "їсти очима"? Наша підбірка саме про це! Яскраві, апетитні, не реально красиві десерти, а головне їстівні, ось, що ми підготували для вас.

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З нашої підбірки десертів ви можете почерпати натхнення, для майбутніх страв, адже всі вони не тільки трендові, а й смачні.


Пиріг з ревеню та франжипану / Фото Bored panda


Круасани з фісташковим кремом / Фото Bored panda


Солодкі кекси-кактуси / Фото Bored panda


Торт "Кит" / Фото Bored panda


Пончики з начинками / Фото Bored panda


Торт "Цифра" / Фото Bored panda


Безе / Фото Bored panda


Макарон "Морквинка" / Фото Bored panda


Дитячий торт "Цифра" / Фото Bored panda


Кекси "Троянда" / Фото  Bored panda


Мафіни з чорницею / Фото Bored panda


Лаймовий тарт / Фото Bored panda


Желе до Дня Незалежності США / Фото Bored panda


Книга магії з "Гаррі Поттера" / Фото Bored panda


Пасхальний пиріг з чорницею / Фото Bored panda


Дитячі макарон / Фото Bored panda


Тарт з ягодами / Фото Bored panda


Макарон / Фото Bored panda


Медові соти / Фото Bored panda


Макарон "Вартові галактики" / Фото Bored panda

Автор: Богданна Рибак