Не десерти, а витвори мистецтва: 20 страв, котрі закохають вас не тільки відмінним смаком

Макарони у вигляді яєчні чи улюбленого героя з фільму, торти "Цифра" та вишукані пироги – ці та інші десерти з нашої підбірки ви теж можете приготувати вдома. Головне, запастися потрібними інгредієнтами, натхненням та докласти трішки магії й зусиль!

Ви, мабуть, чули про вислів "їсти очима"? Наша підбірка саме про це! Яскраві, апетитні, не реально красиві десерти, а головне їстівні, ось, що ми підготували для вас.

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З нашої підбірки десертів ви можете почерпати натхнення, для майбутніх страв, адже всі вони не тільки трендові, а й смачні.



Пиріг з ревеню та франжипану / Фото Bored panda



Круасани з фісташковим кремом / Фото Bored panda



Солодкі кекси-кактуси / Фото Bored panda



Торт "Кит" / Фото Bored panda



Пончики з начинками / Фото Bored panda



Торт "Цифра" / Фото Bored panda



Безе / Фото Bored panda



Макарон "Морквинка" / Фото Bored panda



Дитячий торт "Цифра" / Фото Bored panda



Кекси "Троянда" / Фото Bored panda



Мафіни з чорницею / Фото Bored panda



Лаймовий тарт / Фото Bored panda



Желе до Дня Незалежності США / Фото Bored panda



Книга магії з "Гаррі Поттера" / Фото Bored panda



Пасхальний пиріг з чорницею / Фото Bored panda



Дитячі макарон / Фото Bored panda



Тарт з ягодами / Фото Bored panda



Макарон / Фото Bored panda



Медові соти / Фото Bored panda



Макарон "Вартові галактики" / Фото Bored panda