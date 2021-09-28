Повноцінний обід за 40 хвилин: картопляна запіканка з консервованим тунцем

Запіканок із картопляного пюре – безліч. Та чи всі вони смачні й швидкі в приготуванні? Ми дібрали для вас перевірений рецепт картопляної запіканки з тунцем та анчоусами.

Якщо вам набридли звичні страви з картоплі й хочеться чогось оригінального, але не важкого у приготуванні – цей рецепт саме для вас. Свіжий тунець задорогий для простої запіканки, а от консервований – те що треба!

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Анчоуси додадуть буденній страві вишуканості. Ваша родина буде в захваті!

Рецепт картопляної запіканки з консервованим тунцем

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 8



Запіканка / Фото Рецепти Рибка

– 300 г консервованого тунця;– 1 кг картоплі;– 1 ріпчаста цибулина;– 10 г анчоусів;– 100 мл вершків;– 2 стебла тим'яну;– 50 г сиру ґрюєр;– 5 г нарізаної петрушки;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Картоплю помийте, почистіть від шкірки й відваріть у підсоленій воді до готовності.

Частину води після варіння картоплі залиште для пюре.

Розімніть картоплю товкачем, додавши вершки. Якщо пюре вийшло загустим, влийте трішки картопляного відвару й перемішайте.

Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на оливковій олії. Додайте до неї дрібно нарізані анчоуси та тим'ян. Тримайте суміш на вогні, доки цибуля не карамелізується.

Розберіть тунець на волокна й змішайте з обсмаженою цибулею. Додайте петрушку та перемішайте масу. Поперчіть її та, за бажанням, посоліть.

Змастіть форму для випічки вершковим маслом і викладіть на дно начинку з тунця.

На начинку викладіть картопляне пюре й розрівняйте ложкою.

Посипте все тертим сиром.

Відправте запіканку до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 15 – 20 хвилин.

Страва готова! Наріжте її на порції – і можете подавати до столу.

Смачного!