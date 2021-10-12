Неочікуваний інгредієнт: готуємо унікальний суп із хрону

12 жовтня 2021 , 10:11
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Джерело:

przyslijprzepis

Родзинкою надзвичайного супу є неочікуваний інгредієнт – хрін. Такий суп чудово зігріє у холодний осінньо-зимовий період.

Під час дощу та прохолодної погоди зігрівальний суп – завжди чудова ідея. Існує багато рецептів різних видів супу, проте суп із хроном можна віднести до одних із найбільш незвичних.

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Хрін є звичним інгредієнтом для українського столу, проте його рідко додають у суп. А дарма – він додає страві пікантності.

Рецепт особливого супу із хроном

Час: 1 годин
Порцій: 4

Особливий суп / Фото przyslijprzepis

Інгредієнти:

  • 1 літр курячого бульйону;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • 50 грам шинки;
  • 3 – 4 столові ложки тертого хрону;
  • 4 картоплі;
  • 1 маленька морква;
  • 4 – 5 столових ложок сметани;
  • сіль, майоран та перець до свого смаку.

Приготування:

  1. Для початку цибулю слід нарізати кубиками.
  2. У каструлю з товстим дном додати вершкове масло та цибулю, злегка обсмажити її до золотавого кольору.
  3. Шинку нарізати тонкими смужками, а часник подрібнити ножем.
  4. Додати до цибулі нарізаний часник та шинку і також обсмажити.
  5. Далі у каструлю слід покласти нарізану кубиками моркву і картоплю та обсмажте кілька хвилин.
  6. Влити до овочів та шинки бульйон і варити, поки овочі не стануть м’якими.
  7. Приправте на смак сіллю, перцем та майораном.
  8. Після того, як овочі зваряться, додайте хрін, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
  9. Додайте до сметани 2 – 3 столові ложки гарячого супу (для того, щоб сметана не згорнулася), перемішайте і вилийте в суп.
  10. За бажанням подавайте пікантний суп з круто вареним яйцем.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська