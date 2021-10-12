Неочікуваний інгредієнт: готуємо унікальний суп із хрону

Родзинкою надзвичайного супу є неочікуваний інгредієнт – хрін. Такий суп чудово зігріє у холодний осінньо-зимовий період.

Під час дощу та прохолодної погоди зігрівальний суп – завжди чудова ідея. Існує багато рецептів різних видів супу, проте суп із хроном можна віднести до одних із найбільш незвичних.

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Хрін є звичним інгредієнтом для українського столу, проте його рідко додають у суп. А дарма – він додає страві пікантності.

Рецепт особливого супу із хроном

Час: 1 годин

Порцій: 4

Особливий суп / Фото przyslijprzepis

Інгредієнти:

1 літр курячого бульйону;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка вершкового масла;

50 грам шинки;

3 – 4 столові ложки тертого хрону;

4 картоплі;

1 маленька морква;

4 – 5 столових ложок сметани;

сіль, майоран та перець до свого смаку.

Приготування: