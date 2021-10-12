Неочікуваний інгредієнт: готуємо унікальний суп із хрону
12 жовтня 2021 , 10:11Читать новость на русском
Джерело:przyslijprzepis
Родзинкою надзвичайного супу є неочікуваний інгредієнт – хрін. Такий суп чудово зігріє у холодний осінньо-зимовий період.
Під час дощу та прохолодної погоди зігрівальний суп – завжди чудова ідея. Існує багато рецептів різних видів супу, проте суп із хроном можна віднести до одних із найбільш незвичних.
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Хрін є звичним інгредієнтом для українського столу, проте його рідко додають у суп. А дарма – він додає страві пікантності.
Рецепт особливого супу із хроном
Час: 1 годин
Порцій: 4
Особливий суп / Фото przyslijprzepis
Інгредієнти:
- 1 літр курячого бульйону;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- 50 грам шинки;
- 3 – 4 столові ложки тертого хрону;
- 4 картоплі;
- 1 маленька морква;
- 4 – 5 столових ложок сметани;
- сіль, майоран та перець до свого смаку.
Приготування:
- Для початку цибулю слід нарізати кубиками.
- У каструлю з товстим дном додати вершкове масло та цибулю, злегка обсмажити її до золотавого кольору.
- Шинку нарізати тонкими смужками, а часник подрібнити ножем.
- Додати до цибулі нарізаний часник та шинку і також обсмажити.
- Далі у каструлю слід покласти нарізану кубиками моркву і картоплю та обсмажте кілька хвилин.
- Влити до овочів та шинки бульйон і варити, поки овочі не стануть м’якими.
- Приправте на смак сіллю, перцем та майораном.
- Після того, як овочі зваряться, додайте хрін, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Додайте до сметани 2 – 3 столові ложки гарячого супу (для того, щоб сметана не згорнулася), перемішайте і вилийте в суп.
- За бажанням подавайте пікантний суп з круто вареним яйцем.