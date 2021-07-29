Неперевершене поєднання: американські стейки в апельсиновому соусі
29 липня 2021 , 21:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ніжне та соковите м'ясо інколи потребує пікантного доповнення. Апельсиновий соус додає йому бажаної гостроти та кислоти. Поєднання м'яса та апельсинів може подарувати цілий фонтан вражень.
Добре відомий факт, що культура приготування страв на грилі в США широко розповсюджена. Улюблене м'ясо – стейки із різноманітними маринадами та соусами.
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Час: 30 хвилин + 1 година
Порцій: 6
Інгредієнти:
- 6 стейків по 180 грамів
- 200 мілілітрів білого вина
- 100 грам вершкового масла
- сіль, суміш перців
- Для маринаду:
- 2 великих апельсини
- 2 столові ложки гірчиці у зернах
- 50 мілілітрів оливкової олії
Приготування:
- Вимийте апельсини та висушіть. Потріть цедру та вичавте сік, змішайте з олією, сіллю та гірчицею.
- Натріть м'ясо із всіх сторін сумішшю із перцю та солі. Залийте його маринадом і залишіть на 1 годину.
- У глибоку пательню влийте вино, виваріть половину з нього. Маринад зі стейків влийте у пательню та дайте закипіти.
- Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками. Зніміть пательню з плити. Постійно помішуючи додайте до соусу масло, поки воно не розчиниться. Додайте ще спеції до смаку та зберігайте соус теплим.
- Пожарте стейки на грилі до улюбленого ступеня готовності. Викладіть стейки на дошку, накрийте фольгою і дайте їм "відпочити" 5 хвилин.
- Наріжте стейки тонкими смужками поперек волокон та полийте запашним соусом.