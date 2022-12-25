Гості будуть у захваті: дивовижний Веллінгтон з карамелізованою цибулею

25 грудня 2022, 13:55
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Джерело:

The Spruce Eats

Веллінгтон – це страва, яка здатна підкорити ще до того, як ви її скуштуєте. Соковите м'ясо у листковому тісті зробить будь-який стіл просто фантастичним.

Приготування Веллінгтона потребує не лише терпіння та уважності, а й певного рівня кулінарної майстерності. Втім, ще не було господині, яка б не впоралася з цією стравою та не змусила гостей вихваляти її таланти.

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Класичний рецепт Веллінгтона

Час: 1,5 години

Порцій: 6

Страва, що підкорює усіх / Фото ВВС

Інгредієнти:

  • 2 столові ложки вершкового масла;
  • середня цибулина (дрібно нарізана);
  • 150 грамів дрібно нарізаних грибів;
  • 2 зубчики часнику;
  • 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
  • сіль та перець до смаку;
  • ложечка печінкового паштету;
  • столова ложка борошна;
  • листкове тісто (розмороженого у холодильнику);
  • 1 збите яйце;
  • 700 грамів яловичої вирізки.

Приготування:

  1. Духовку ставимо розігріватися до 200 градусів.
  2. Розтоплюємо масло на сковорідці, додаємо цибулю та готуємо 5 хвилин.
  3. Додаємо гриби та готуємо, поки вони не стануть м'якими. Продовжуємо готування, зі сковорідки має випаруватися уся рідина.
  4. Додаємо часник та петрушку, солимо, перчимо, гарно перемішуємо та відставляємо вистигати до кімнатної температури. Додаємо до суміші паштет. 
  5. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто, вимірюємо, скільки потрібно для загортання яловичини. Краї обрізаємо та залишаємо для прикрашання страви.
  6. Суміш розподіляємо по тісту, залишаємо 2 сантиметри по краях вільними. Яловичину кладемо на суміш посередині тіста.
  7. Відкриті краї змащуємо збитим яйцем, акуратно загортаємо м'ясо та скріплюємо краї.
  8. Викладаємо Веллінгтон на деко швом донизу. Прикрашаємо обрізками, змащуємо яйцем та ставимо випікатися на 40 – 45 хвилин.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська