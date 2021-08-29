Невидима небезпека: продукти, у яких ховається цукор

Всім відомий факт, що вживання цукру слід відстежувати та обмежувати. Проте велика кількість цукру приховується у звичних щоденних продуктах.

Спроби обмежити вживання цукру іноді не увінчуються успіхом, адже цукор може ховатися там, де його не чекаєш. Звичайно, цукор є й у фруктах, але вони є далеко не основним джерелом цукру.

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Цілозерновий хліб

Хоч дієтологи й рекомендують вживати такий хліб замість звичного, саме у цьому хлібі вміст цукру значно вищий.

Прихований інгредієнт корисного продукту / Фото Food and Mood

Знежирені продукти

Дієтичні продукти, які розраховані для особливого харчування, містять більше цукру. Для збереження привабливості та структури у продуктах використовують підсолоджувачі, щоб зберегти консистенцію. Цукор також виступає в якості консерванту.

Невидимий складник / Фото Food and Mood

Каша швидкого приготування

Такі каші – це чудовий та швидкий спосіб смачно поснідати. Таку страву можна з собою в дорогу або на роботу. Найголовнішими плюсами є те, що для приготування такого сніданку потрібен лише окріп. Проте у таких кашах високий вміст цукру.

Йогурти

Апетитні йогурти мають солодкий смак не тільки завдяки натуральним фруктам, а й великій кількості цукру.

Смаколик із секретом / Фото Food and Mood