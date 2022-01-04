Незамінний атрибут свята: готуємо традиційні пампухи за усіма правилами
Джерело:ВВС
Пампухи – незамінний атрибут Різдва. Він є традиційним компонентом Святвечора, ним пригощають гостей та дають колядникам. Про особливу символіку цього солодкого десерту та секрети приготування – у нашому матеріалі.
Зараз пампух є вже звичним атрибутом Святої вечері, проте так було не завжди. Ще зовсім нещодавно наші предки строго дотримувалися всіх християнських канонів і готували лише пісні страви, а пампухами ласували лише на Різдво. Лише згодом традиції трішки змінилися і тепер неможливо собі уявити Святвечір без солодкого пампуха.
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Пампухи – це особливий символ свята та радості. Про них існує і свій своєрідний фольклор: "Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті". А про багатого господаря, у якого всього в достатку, мовили: "Плаває, як пампух в олії".
Рецепт традиційних українських пампухів
Для того, щоб отримати пухке, еластичне тісто слід додати масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка – це політ фантазії кожної господині: запарені у вершках горіхи, сливи, шоколад або традиційні мак та вишні.
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Традиційні солодощі / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 0,5 літра молока;
- 120 грамів цукру;
- 20 грамів ванільного цукру;
- 40 грамів свіжих дріжджів;
- 850 грамів борошна;
- 2 яйця;
- 4 столові ложки олії;
- 1 літр олії для смаження.
Начинка:
- 100 грамів маку;
- 1 столова ложка цукру;
- 100 грамів варення;
- 100 грамів шоколаду;
- 100 грамів вишні.
Приготування:
- Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
- Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто.
- Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця.
- Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину.
- За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів.
- Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину.
- Шоколад подрібніть на кілька шматків.
- Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця.
- В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї.
- Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин.
- Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка.
- Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
- Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
- За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.