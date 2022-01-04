Незамінний атрибут свята: готуємо традиційні пампухи за усіма правилами

Пампухи – незамінний атрибут Різдва. Він є традиційним компонентом Святвечора, ним пригощають гостей та дають колядникам. Про особливу символіку цього солодкого десерту та секрети приготування – у нашому матеріалі.

Зараз пампух є вже звичним атрибутом Святої вечері, проте так було не завжди. Ще зовсім нещодавно наші предки строго дотримувалися всіх християнських канонів і готували лише пісні страви, а пампухами ласували лише на Різдво. Лише згодом традиції трішки змінилися і тепер неможливо собі уявити Святвечір без солодкого пампуха.

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Пампухи – це особливий символ свята та радості. Про них існує і свій своєрідний фольклор: "Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті". А про багатого господаря, у якого всього в достатку, мовили: "Плаває, як пампух в олії".

Рецепт традиційних українських пампухів

Для того, щоб отримати пухке, еластичне тісто слід додати масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка – це політ фантазії кожної господині: запарені у вершках горіхи, сливи, шоколад або традиційні мак та вишні.

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4



Традиційні солодощі / Фото Unsplash

Інгредієнти:

0,5 літра молока;

120 грамів цукру;

20 грамів ванільного цукру;

40 грамів свіжих дріжджів;

850 грамів борошна;

2 яйця;

4 столові ложки олії;

1 літр олії для смаження.

Начинка:

100 грамів маку;

1 столова ложка цукру;

100 грамів варення;

100 грамів шоколаду;

100 грамів вишні.

Приготування: