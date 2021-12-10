Незамінний атрибут Святвечора: як обрати та швидко зварити кутю

У залежності від регіону та навіть сімейних традиційний дванадцять страв на Святий вечір можуть змінюватися. Проте незамінною зіркою будь-якого святкового застілля у цю ніч є кутя.

Кутя готується з пшениці, меленого маку, меду та сухофруктів і горіхів. Насправді інгредієнти також можуть відрізнятися в залежності від регіону, в якому воно готується. Ця страва відома не тільки в Україні, а й в інших європейських країнах, таких як Білорусь, Польща, Росія, Литва.

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Основний інгредієнт куті – пшениця. Для приготування краще вибрати шліфоване та оброблене зерно. Його простіше та скоріше варити, і воно краще запарюється.

Рецепт куті

Час: 2 – 3 години

Порцій: 2

Рецепт куті на Святвечір не завжди однаковий, адже у кожної господині, яка її готує, є свої перевірені інгредієнти.

Святкова страва / Фото Медіатор

Інгредієнти:

1 стакан куті;

1 стакан маку;

4 столові ложки меду;

1 стакан сухофруктів.

Приготування:

Все залежить від того, який мак ми будемо використовувати. Якщо кутя готується з сирого маку, насіння необхідно напередодні замочити в окропі на ніч. Тільки на другий день його потрібно процідити та перемолоти на м’ясорубці (не менше двох разів). Якщо у нас не так багато часу, можна купити готову макову суміш. Напередодні зерна пшениці необхідно замочити у воді, а на наступний день промити та варити не менше двох годин. Після цього кутю необхідно остудити. Потрібні для куті сухофрукти потрібно ретельно перемішувати. Можна використовувати родзинки, апельсинові кірки, а також волоські горіхи, фундук або мигдаль. Горіхи потрібно подрібнити на дрібні шматочки. Підготовлені інгредієнти потрібно з’єднати між собою. Все потрібно змішати з медом. Останній інгредієнт повинен бути рідким. Якщо він має тверду консистенцію, його потрібно трохи підігріти.

Цікавий лайфхак – кутя на Святвечір найкраще смакує наступного дня.