Ніжніша за чизкейк: домашня сирна запіканка з родзинками

1 лютого 2022 , 11:45
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Обожнюєте сирні десерти й хочете готувати їх так, щоб вони не тріскалися й лишалися ніжними всередині? Ось рецепт запіканки, яка смаком та текстурою перевершує чизкейк.

Відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився секретами приготування ніжної сирної запіканки, що за текстурою – точнісінько як чизкейк. У її складі – найдоступніші інгредієнти, а з рецептом упорається навіть дитина.

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Рецепт сирної запіканки

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8


Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 500 грамів домашнього кисломолочного сиру;
 – 100 грамів цукру;
 – 10 грамів ванільного цукру;
 – 40 грамів манної крупи;
 – 275 грамів молока;
 – 150 грамів жирних вершків;
 – 2 великих курячих яйця;
 – 125 грамів чорних родзинок.

Приготування:

  1. У глибокій посудині змішайте домашній кисломолочний сир, цукор (звичайний та ванільний), манку, молоко, вершки та яйця.
  1. Ретельно все перемішайте й дайте масі відпочити 1 годину, щоб манка набухла.
  1. Перебийте сирну масу погружним блендером, щоб вона стала глянцевою та однорідною.
  1. Залийте родзинки окропом і залиште на кілька хвилин. Відцідіть і просушіть їх на паперовому рушнику.
  1. Вмішайте родзинки до сирного тіста.
  1. Застеліть жаротривку форму пергаментом для випікання, вилийте на нього тісто й на 35 – 45 хвилин відправте форму до духовки, заздалегідь розігрітої до 180 – 200 градусів. 
  1. Готову запіканку дістаньте з духовки й залиште у формі, щоб повністю охолола. 
  1. Обережно вийміть запіканку з форми й перекладіть на таріль.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Найніжніша Запіканка. Це один зі сніданків, які я дуже люблю. Та й як десерт класно смакує!

  •  500 г кисломолочного сиру 9 або 15% ( Творог)
  •  100 г цукру
  •  10 г ванільного цукру
  •  40 г манної крупи
  •  275 г молока
  •  150 г вершків 30%
  •  2 великих яйця
  •  125 г чорних родзинок

1. Змішую вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаю постояти до 1 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.⠀
2. Ретельно збиваю погружним блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт.
Не хвилюйтеся, якщо маса рідкувата: як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.
3. Родзинки перебираю і окремо бланшую окропом — залишаю на 5 хв в гарячій воді, щоб набухли.
Я люблю чорні сорти — мені так смачніше.⠀
4. У збиту суміш всипаю родзинки та перемішую.
5. Зазвичай я використовую форму для торта, застеливши її пергаментом. Пеку за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.⠀
6. Акуратно дістаю запіканку з духової шафи, остуджую і лише потім виймаю з форми.

Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.
Смачного!

Автор: Богданна Рибак