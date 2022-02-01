Ніжніша за чизкейк: домашня сирна запіканка з родзинками

Обожнюєте сирні десерти й хочете готувати їх так, щоб вони не тріскалися й лишалися ніжними всередині? Ось рецепт запіканки, яка смаком та текстурою перевершує чизкейк.

Відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився секретами приготування ніжної сирної запіканки, що за текстурою – точнісінько як чизкейк. У її складі – найдоступніші інгредієнти, а з рецептом упорається навіть дитина.

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Рецепт сирної запіканки

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Фото Володимира Ярославського

– 500 грамів домашнього кисломолочного сиру;– 100 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 40 грамів манної крупи;– 275 грамів молока;– 150 грамів жирних вершків;– 2 великих курячих яйця;– 125 грамів чорних родзинок.

Приготування:

У глибокій посудині змішайте домашній кисломолочний сир, цукор (звичайний та ванільний), манку, молоко, вершки та яйця.

Ретельно все перемішайте й дайте масі відпочити 1 годину, щоб манка набухла.

Перебийте сирну масу погружним блендером, щоб вона стала глянцевою та однорідною.

Залийте родзинки окропом і залиште на кілька хвилин. Відцідіть і просушіть їх на паперовому рушнику.

Вмішайте родзинки до сирного тіста.

Застеліть жаротривку форму пергаментом для випікання, вилийте на нього тісто й на 35 – 45 хвилин відправте форму до духовки, заздалегідь розігрітої до 180 – 200 градусів.

Готову запіканку дістаньте з духовки й залиште у формі, щоб повністю охолола.

Обережно вийміть запіканку з форми й перекладіть на таріль.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Найніжніша Запіканка. Це один зі сніданків, які я дуже люблю. Та й як десерт класно смакує!

500 г кисломолочного сиру 9 або 15% ( Творог)

100 г цукру

10 г ванільного цукру

40 г манної крупи

275 г молока

150 г вершків 30%

2 великих яйця

125 г чорних родзинок

1. Змішую вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаю постояти до 1 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.⠀

2. Ретельно збиваю погружним блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт.

Не хвилюйтеся, якщо маса рідкувата: як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.

3. Родзинки перебираю і окремо бланшую окропом — залишаю на 5 хв в гарячій воді, щоб набухли.

Я люблю чорні сорти — мені так смачніше.⠀

4. У збиту суміш всипаю родзинки та перемішую.

5. Зазвичай я використовую форму для торта, застеливши її пергаментом. Пеку за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.⠀

6. Акуратно дістаю запіканку з духової шафи, остуджую і лише потім виймаю з форми.

Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.

Смачного!