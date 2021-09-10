Ніжніше не буває: рецепт підливи з лисичок і вершків

Рецепт підливи з лисичок та вершків точно стане вашим улюбленим. Для приготування цієї страви можна використовувати як свіжі гриби, так і сушені чи морожені.

Підлива з лисичками чудово доповнює страви з картоплі, такі гарніри як гречка, булгур, кукурудзяна каша чи паста. Все що вам потрібно, це приготувати цей не складний рецепт та насолоджуватися його відмінним смаком разом з родиною.

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Рецепт підливи з лисичок

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Лисички в вершках / Фото 1000 меню

– 3 жмені лисичок;– 3 ріпчасті цибулини;– 2 ст. л. вершкового масла;– 200 мл вершків 20%;– улюблена зелень на ваш смак;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте гриби під проточною водою.

Відваріть лисички у невеликій кількості води близько 30 хвилин, далі ще раз промийте водою та просушіть.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та спочатку обсмажте цибулю, далі додайте гриби.

Щойно гриби стануть золотавого кольору, додайте спеції, влийте вершки. Не забувайте помішувати лисички.

Тушкуйте гриби під кришкою протягом 5 хвилин.

До готової підливи наріжте улюблену зелень та посипте зверху. За бажанням підливу можна перемішати.