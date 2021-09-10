Ніжніше не буває: рецепт підливи з лисичок і вершків

10 вересня 2021 , 18:47
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Джерело:

Be in trend

Рецепт підливи з лисичок та вершків точно стане вашим улюбленим. Для приготування цієї страви можна використовувати як свіжі гриби, так і сушені чи морожені.

Підлива з лисичками чудово доповнює страви з картоплі, такі гарніри як гречка, булгур, кукурудзяна каша чи паста. Все що вам потрібно, це приготувати цей не складний рецепт та насолоджуватися його відмінним смаком разом з родиною.

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Рецепт підливи з лисичок

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4


Лисички в вершках / Фото 1000 меню

Інгредієнти:
 – 3 жмені лисичок;
 – 3 ріпчасті цибулини;
 – 2 ст. л. вершкового масла;
 – 200 мл вершків 20%;
 – улюблена зелень на ваш смак;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте гриби під проточною водою.
  1. Відваріть лисички у невеликій кількості води близько 30 хвилин, далі ще раз промийте водою та просушіть.
  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та спочатку обсмажте цибулю, далі додайте гриби.
  1. Щойно гриби стануть золотавого кольору, додайте спеції, влийте вершки. Не забувайте помішувати лисички.
  1. Тушкуйте гриби під кришкою протягом 5 хвилин.
  1. До готової підливи наріжте улюблену зелень та посипте зверху. За бажанням підливу можна перемішати.
  1. Подавайте готову підливу з лисичками до столу гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак