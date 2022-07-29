Кабачковий крем-суп вразить вас ніжним смаком, густою консистенцією та вершковим присмаком. Якщо ви приготуєте його на курячому бульйоні – суп набуде нового м'ясного смаку та закохає з першої ложки.
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Також змінити смак кабачкового крем-супу можна за допомогою плавлених сирочків. Якщо обрати їх зі смаком, він надасть страві новий подих.
Рецепт кабачкового крем-супу
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 літри
Приготування:
- Почистіть овочі та наріжте їх кубиками. Ріпчасту цибулю обсмажте в каструлі з невеликою кількістю олії до рум'яної скоринки. Далі додайте решту овочів та продовжуйте обсмажувати ще кілька хвилин (8 – 10 хвилин).
- Посоліть кабачки, щоб вони пустили сік. Влийте до овочів бульйон або воду та варіть суп до готовності моркви. Якщо варите з плавленими сирками – додайте 1 літр води, якщо з вершками – 700 мілілітрів.
- ️Додайте до супу плавлені сирки або вершки, сіль, чорний мелений перець, щедру дрібку орегано і копченої паприки. Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Перебийте його погружним блендером до консистенції крем-супу.
- ️Суп поверніть на вогонь і знову доведіть до кипіння.
- Для сухариків змішайте нарізаний хліб, з оливковою олією, сіллю, меленою паприкою і орегано, підсушіть в духовці при 200 градусах близько 10 хвилин. Також можна використати вже готові сухарики.
Смачного!