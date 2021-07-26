Ніжність, що тане в роті: шопський салат із куркою гриль
26 липня 2021 , 10:10Читать новость на русском
Джерело:How To Make Dinner
Літня спека не надто сприяє великому апетиту, тож що може бути кращим за смачний та соковитий салат. Ніжне поєднання курятини, хрустких огірків та запашного салату збагатить будь-який обідній стіл.
Шопський салат з куркою-гриль – це поєднання доступних інгредієнтів із мінімальними затратами часу. Цей ніжний, проте ситний салат може стати чудовим обідом чи вечерею.
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Рецепт шопського салату
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
- половина курки-гриль;
- 2 штуки червоних перців;
- 4 середніх малосольних огірків;
- 300 грамів помідорів черрі;
- 1 червона цибулина;
- 100 грамів бринзи;
- 2-3 столових ложки лимонного соку;
- 5 столових ложок оливкової олії;
- до смаку сіль, чорний перець.
Приготування:
- Духову піч з грилем розігріти до максимуму. Перець поріжте навпіл, видаліть серцевину, смажте олією та покладіть на решітку, запікайте до готовності. Перекладіть перець у миску, затягніть харчовою плівкою і залиште на 10 хвилин.
- Розділіть курку-гриль на невеликі шматки.
- Наріжте цибулю дрібними кільцями, перець та огірки соломкою, помідори чері покрайте навпіл. Бринзу розділіть на великі кубики.
- Овочі покладіть у велику миску та з'єднайте з куркою та бринзою.
- Збийте лимонний сік з олією, сіллю та перцем. Заправте отриманою сумішшю салат та подавайте до столу.